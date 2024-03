Da Teofilo Migliaccio “attacco” alla Meloni: “Si annulli l’accordo decennale italo-ucraino”

Dall’avv. Teofilo Migliaccio, foriano d’adozione, arriva una durissima accusa e in una nota indirizzata alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, evidenzia alcune irregolarità riguardo l’accordo decennale con Zelensky. Secondo Migliaccio, infatti, è stato violato l’art 245 c.p. secondo il quale la Presidente Meloni rischia la reclusione fino a quindici anni! L’atto è stato inviato per conoscenze al Presidente della Repubblica Mattarella, al Presidente del Senato La Russa, al Presidente della Camera, all’Associazione Nazionale Magistrati e alla Segreteria Nazionale di Fratelli d’Italia!

Atto di Invito – Violazione della Carta costituzionale italiana, del diritto internazionale e dell’Ordinamento giuridico italiano. Il sottoscritto, Avv. Teofilo Migliaccio nella qualità di cittadino italiano, con domicilio nello studio Legale Migliaccio Teofilo sito in Napoli al Viale Augusto N. 132, Cap. 80125,

Premesso che La SV., in data 24.02.2024, ha illegittimamente ed arbitrariamente stipulato a Kiev con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, un Accordo decennale italo-ucraino sulla sicurezza e il “pronto intervento”. In merito, si osserva che gli Accordi internazionali li approva il Parlamento italiano con legge di autorizzazione alla ratifica al Capo dello Stato; La SV., in data 24.02.2024, ha dichiarato pubblicamente guerra alla Russia: “Continuiamo a sostenere l’Ucraina in quello che ho sempre ritenuto il giusto diritto del suo popolo a difendersi. Questo presuppone necessariamente anche il sostegno militare perché confondere la tanto sbandierata parola pace con la resa, come fanno alcuni, è un approccio ipocrita che non condivideremo mai”.

“Chi sostiene l’Ucraina anche militarmente, è chi lavora per la pace. Ed è quello che facciamo Noi ogni giorno per offrire la possibilità ad un popolo che chiaramente non aveva di partenza le stesse forze da mettere in campo o la possibilità di difendersi. Fino ad allora Noi offriremo all’Ucraina ogni genere di supporto. Lo abbiamo fatto fin d’ora e continueremo a farlo. Supporto militare. Siamo arrivati al 6 pacchetto di invio anche di strumenti militari. Parlare di ricostruzione dell’Ucraina significa scommettere sulla vittoria dell’Ucraina, vuol dire sapere che l’Ucraina può vincere questo conflitto”.

Quindi, a dire del Capo del Governo italiano, la Russia va sconfitta militarmente! La Pace va conquistata militarmente! Tale affermazione è in palese violazione dell’art. 11 della Costituzione italiana con cui si stabilisce che il nostro paese, l’Italia, ripudia la guerra “come strumento di offesa” o come mezzo per risolvere le controversie; quindi, non consente che si possa attaccare un altro popolo.In merito, si osserva che lo “stato di guerra” è atto esclusivo del Capo dello Stato, previa deliberazione delle Camere.

La SV. – scrive ancora Migliaccio alla Meloni – con tale iniziativa, ha violato l’art. 2 della Carta ONU, cui l’Italia ha aderito e che pone come condizione indefettibile per tutti i membri della Comunità internazionale “il divieto dell’uso della forza” nonché “l’obbligo di risoluzione pacifica delle controversie” nonché il solenne impegno a “rispettare l’integrità territoriale e l’indipendenza politica degli altri Stati”. Tale inciso è stato approvato all’unanimità dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è stato fatto proprio dal Consiglio di Sicurezza in tutte le risoluzioni future da esso adottate, anche in condizioni di crisi politiche o militari.

Pertanto, alla luce di tali principi, risulta ipso jure evidente che il VS. contegno di politica estera si pone illico et immediate al di fuori del solco della legalità internazionale! Il VS. comportamento integra, inoltre, la violazione dell’art 245 c.p. secondo il quale “Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o compiere atti diretti ad impegnare lo stato italiano…alla dichiarazione di guerra è punito con la reclusione da dieci a quindici anni”.

In materia di reati rientranti nell’orbita dell’ex art.245 c.p. è consentito sia il Fermo di indiziato di delitto, nonché la adozione di misure cautelari personali (ex artt. 280 e 287 c.p.p.) senza limitazione di condizioni o status personali (nel rispetto del vincolo di procedibilità concesso dal Ministro per la giustizia ex art 313 c.p. che in caso di palese violazione di legge – come è evidente in questo caso – si palesa come atto dovuto e necessitato).

In data 24.02.2024, il Presidente dell’Ucraina, in spregio all’Ordinamento giuridico italiano, con chiara interferenza su affari politici italiani – nell’annunciare l’esistenza di un fantomatico elenco di proscrizione di cittadini italiani sospettati di simpatie per Putin e per la Russia – ha dispensato pretestuosi ed illegittimi ordini al Capo del Governo italiano per far cacciare i fantomatici sospettati dal Paese con privazione del “Visto?”. Forse intendeva dire: Cittadinanza!

In merito, si rammenta che la Cittadinanza Italiana è uno status che dà diritti e doveri, ed è la condizione del cittadino alla quale l’ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Soltanto gli organi di competenza dello Stato italiano possono revocare la cittadinanza con mezzi e metodi democratici.

Inoltre, bisogna far comprendere al Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, che la nostra Costituzione dispone all’art.21 quanto segue: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione…”

Tanto esposto, si invita il Governo d’Italia, nella persona del Primo Ministro, ad annullare l’illegittimo Accordo del 24.02.2024 stipulato con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, in quanto lo stesso non è espressione del Parlamento italiano con legge di autorizzazione alla ratifica al Capo dello Stato; Il Governo d’Italia, nella persona del Primo Ministro, a dissociarsi dalla richiesta pretesa punitiva del Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, in quanto incostituzionale, illegittima e chiaramente invasiva dell’Ordinamento giuridico italiano e della Sovranità dello Stato italiano. Si resta in attesa di un Vs. URGENTE riscontro. In caso contrario, si procederà nelle competenti sedi amministrative e giurisdizionali nazionali ed internazionali. Si porgono distinti saluti. La presente è stata elaborata e redatta con la collaborazione dello specialista dottore in legge, Giovanni Ardimento.”