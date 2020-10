Da Siena a Roma, Mirko Batoni alla Via Francigena 2020

Percorrere centinaia di chilometri a piedi riscoprendo una Italia incantata e se stessi.

Ecco Mirko Batoni che, per il secondo anno, affronta il cammino della Via Francigena.

Un provetto pellegrino, che con minuzia ha organizzato le tappe di quello che è un cammino per l’anima oltre che per il corpo.

Partito il 1 ottobre da Siena, è giunto dopo 25km circa a Ponte d’Arbia e proseguirà fino a raggiungere Roma.

“Questa e’ una tappa che andrebbe fatta con il sole. Certo, ti ustioni. Ti secchi.

Ma ti emozioni dall’infinito che vedi.

Ma anche con il nuvolo, e magari due gocce di pioggia, il panorama e’ talmente bello che va bene lo stesso.

Perche’ siamo tutti granelli di sabbia in una clessidra infinita.” Ha scritto Mirko Batoni sul suo profilo, condividendo la prima giornata di cammino.

Noi seguiremo Mirko in un diario giornaliero fino alla gioia dell’arrivo alla Capitale.

Ecco alcune delle foto della prima tappa.

Buon cammino!