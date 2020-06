Da sabato 13 giugno Ischia riparte con Medmar

Da questo sabato Medmar torna a collegare Ischia Porto con Napoli e Casamicciola con Pozzuoli con le navi della propria flotta.

I buoni marinai si vedono nelle tempeste: dopo aver assicurato durante tutto il lockdown la continuità territoriale, l’arrivo sull’isola delle merci di prima necessità ed il trasporto del personale dell’ospedale Rizzoli la compagnia incrementa le corse e moltiplica le rotte non facendo mancare il suo contributo all’isola nella fase difficile ma decisiva della ripartenza post pandemia.

Da sabato inizia dunque una nuova fase per tutti e perciòsentiamo di dover dire grazie ai nostri clienti e partner commerciali che hanno vissuto i disagi di mesi difficili, grazie ai nostri equipaggi ed agli operatori di biglietteria che non si sono tirati indietro di fronte al rischio sanitario e garantito il servizio, grazie ai dipendenti in cassa integrazione che presto torneranno nella grande famiglia Medmar.

Con 110 dipendenti isolani ed oltre 9.000 corse effettuate ogni annoda e per Ischia siamo oggi più che mai orgogliosi di essere una grande azienda ischitana.

Ed Ischia riparte con Medmar.

ORARI DAL 13 GIUGNO 2020

ISCHIA/NAPOLI06.25 – 10.35 via Procida – 16.45 – 18.50 solo domenica

NAPOLI/ISCHIA08.35 – 14.10 – 19.00 – 21.30 solo domenica

ISCHIA/POZZUOLI 02.30 feriale via Procida – 04.30 feriale – 08.10 – 11.10 – 15.00 – 18.30 solo domenica

POZZUOLI/ISCHIA 04.10 feriale via Procida – 06.25 feriale – 09.40 – 13.30 – 16.30 – 20.30 feriale via Procida

CASAMICCIOLA/POZZUOLI06.20 – 10-10 – 13.30 – 16.50

POZZUOLI/CASAMICCIOLA 08.15 – 12.00 – 15.00 – 18.30