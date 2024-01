Da “Mojito” a “Momi”, ma continua la battaglia con il Comune d’Ischia

Ugo De Rosa | Il cambio di denominazione dell’attività sulla Riva Destra da “Mojito” a “Momi” non è valso al titolare Ciro Di Meglio di evitare ulteriori contenziosi con il Comune d’Ischia. Subendo la sospensione della SCIA agibilità e l’avvio del procedimento di inibizione della SCIA per somministrazione e bar da parte degli uffici competenti. E alla sua richiesta di accesso agli atti finalizzata a difendersi in tali procedimenti, ha ottenuto solo un parziale riscontro. Di Meglio è ricorso quindi al Tar Campania, che gli ha dato in buona sostanza ragione, intimando al Comune di produrre tutti gli atti richiesti.

Il ricorso verteva proprio sull’annullamento del silenzio-rigetto, parziale, «formatosi per l’inutile decorso del termine di 30 giorni sull’istanza di accesso, nonché, in via tuzioristica, per accesso civico generalizzato, trasmessa a mezzo pec il 2 agosto 2023 ed acquisita al protocollo comunale il 3 agosto 2023; se e per quanto occorra, del provvedimento a firma del responsabile del SUAP del 15.9.2023, nella parte in cui, implicitamente e senza motivazione, nega l’accesso ai seguenti documenti: “copia della autorizzazione del 6.10.1998, richiamata nell’autorizzazione agli effetti sanitari del 6.10.1998; copia dell’autorizzazione alla demolizione di un ammezzato richiesta con istanza del 2.10.1998, o dichiarazione che la stessa non è stata rilasciata; copia del permesso provvisorio datato 28.7.1986, richiamato nella richiesta di autorizzazione sanitaria a firma Greco Giovanni, del 29.9.1998”. Chiedendo che i giudici amministrativi dichiarassero il suo diritto di accedere agli atti richiesti condannando il Comune alla esibizione.

L’INIZIATIVA DEL COMUNE

In premessa del ricorso, si evidenzia che Di Meglio è titolare dell’esercizio pubblico di bar all’insegna “Momi” (precedentemente “Il Mojito”) alla via Porto, come da segnalazione di inizio attività del 2023. Rimarcando che l’attività viene svolta negli immobili dove era stata già svolta attività commerciale, elencando i locali pubblici che si sono succeduti negli anni: “Arca di Noè” dagli inizi del 1980 fino alla fine del 1999;”Millennium” dalla fine del 1999 fino alla fine del 2007;”Voce e notte” dalla fine del 2007 fino alla fine del 2009; infine appunto il “Mojito”, attuale gestore, con inizio attività tra il 2009 e 2010. Ben quattro attività che venivano svolte, come detto, nei medesimi locali del “Momi”.

E veniamo a quanto accaduto l’estate scorsa: «Con nota del 21 luglio 2023, avente ad oggetto “SCIA agibilità del 3.7.2023. Sospensione”, il responsabile del servizio 5 – Sportello Unico per l’Edilizia del comune di Ischia ha comunicato all’istante la sospensione della predetta SCIA, basata sulla mancanza di legittimità dei locali, mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla insufficienza della documentazione presentata e, con nota del 26 luglio 2023, il responsabile del servizio 10 del Comune di Ischia, ha comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla inibizione della SCIA del 7.7.2023, relativa alla attività di somministrazione e bar».

Al che il 2 agosto Di Meglio «presentava al comune di Ischia una istanza di accesso a fini difensivi, nonché, in via tuzioristica, per accesso civico generalizzato, con la quale chiedeva di avere copia “dell’intera documentazione acquisita agli atti del comune di Ischia, relativa all’attività commerciale di somministrazione alimenti e bar all’insegna “Arca di Noè, di Antonio Galluccio, Giovanni Castagna e Giovanni Greco, svolta in Ischia alla via Porto, n. 86, comprensiva della istanza di smaltimento dei liquami, con tutti gli allegati (incluso planimetrie)”, precisando che “il locale all’insegna “Arca di Noè” era ubicato nei medesimi locali di cui alle predette SCIA del 3.7.2023 e del 7.7.2023, prodotte dall’istante” e che “…Tale documentazione serve per dimostrare la legittimità dei locali ove attualmente viene svolta l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande, all’insegna “Momi” (precedentemente “Mojito”)”».

LA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA

Ebbene, con nota del 15.9.2023, il responsabile del SUAP del comune di Ischia, in parziale accoglimento della detta istanza, rilasciava la seguente documentazione: licenze commerciali del 3.6.98; richiesta rilascio autorizzazione sanitaria in deroga del 29.9.98; relazione dell’autorità sanitaria del 18.9.98; autorizzazione agli effetti sanitari; comunicazione avente ad oggetto manutenzione straordinaria al piano terra del fabbricato del 2.10.98; attestazione datata 22.9.98; comunicazione di immissione in pubblica fognatura.

Come riporta il Tar, «il ricorrente, esaminata tale documentazione, rilevava che era stata omessa la trasmissione di ulteriore documentazione richiamata negli atti trasmessi».

Di qui il ricorso, «ribadendo la sua legittimazione e interesse all’esibizione anche di tale documentazione, in quanto gli serve per poter dimostrare la legittimità dei locali ove attualmente viene svolta l’attività commerciale di somministrazione alimenti e bevande, all’insegna “Momi”».

LA DIFESA DELL’ENTE

Il Comune di Ischia si è costituito in giudizio eccependo l’inammissibilità o comunque l’improcedibilità parziale del ricorso, in quanto il Di Meglio è già in possesso di uno degli atti richiesti, ovvero la copia dell’autorizzazione del 6.10.1998, richiesta con la successiva istanza del 18 settembre 2023. Questo documento rientra tra quelli esibiti in riferimento a un altro giudizio pendente sempre dinanzi al Tar. La difesa dell’Ente ha anche eccepito l’omessa notifica al reale controinteressato, che non sarebbe Giovanni Greco, ma una società. Battendo soprattutto sulla inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, «in quanto ci sarebbe piena corrispondenza tra la documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza del 2 agosto 2023 e quella successivamente trasmessa dal comune mentre la successiva richiesta formulata dal ricorrente in data 18 settembre 2023 costituirebbe una nuova e più specifica istanza di accesso sulla quale, alla data di notificazione del ricorso non si era ancora formato alcun silenzio impugnabile, né è stata proposta nei termini impugnativa avverso gli esiti dell’istanza di accesso del 18 settembre 2023. inoltre, deduce l’infondatezza del ricorso in quanto le contestazioni mosse dal ricorrente riguardano non la mancata ostensione della documentazione “relativa all’attività commerciale di somministrazione alimenti e bar”, bensì la mancata ostensione degli ulteriori e specifici documenti contenuti nella diversa e nuova istanza del 18 settembre 2023; il ricorrente avrebbe, dunque, dovuto indirizzare le proprie contestazioni avverso l’eventuale illegittimo silenzio e/o diniego serbato sulla nuova istanza, afferente specifici documenti: circostanza, quest’ultima, tuttavia non verificatasi, avendo il ricorrente indirizzato il ricorso esclusivamente contro il presunto (ma inesistente) silenzio che si sarebbe formato sull’istanza del 2 agosto 2023».

DIRITTO DI ACCESSO

Il collegio della Sesta Sezione del Tar presieduto da Santino Scudeller ha ritenuta infondata l’eccezione di inammissibilità per omessa notifica alla società, evidenziando che il Greco «è stato individuato come controinteressato all’accesso dallo stesso Comune di Ischia». La società chiamata in causa «non può vantare un interesse alla riservatezza da difendere e da opporre alla pretesa del ricorrente alla conoscenza della documentazione richiesta e, in questa situazione, disporre l’integrazione del contraddittorio si risolverebbe in un adempimento puramente formale che comporterebbe un ulteriore onere a carico del ricorrente e un dei tempi del processo».

Solo la richiesta dell’autorizzazione dell’ottobre 1998, già in possesso del ricorrente, è stata ritenuta improcedibile.

Per il resto, i giudici hanno ritenuto il ricorso ammissibile e fondato.

Innanzitutto la sentenza chiarisce che «per costante giurisprudenza, il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso medesimo». In sostanza si tratta di un giudizio «che ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del “diritto di accesso”, più che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell’atto amministrativo».

E questo diritto in capo a Ciro Di Meglio è stato acclarato dai giudici. Si ricorda che «l’istanza di accesso del 2 agosto 2023 era stata indirizzata dal ricorrente al comune di Ischia e, in particolare sia al responsabile del Servizio 10 (Sportello unico delle attività produttive – Canone patrimoniale – Demanio) che al responsabile del Servizio 5 (Sportello unico per l’edilizia – Edilizia privata)». Elencando l’intera documentazione richiesta. Il che induce il collegio a “bacchettare” l’Ente: «Per cui era chiaro – si legge nella sentenza – che l’istanza di accesso si riferiva non solo alla documentazione di carattere commerciale di competenza del SUAP ma anche alla documentazione presupposta riguardante l’aspetto urbanistico-edilizio dei locali ove veniva svolta l’attività (la conformità dei manufatti alle norme urbanistico edilizie costituisce infatti il presupposto indispensabile per l’agibilità degli immobili) ed era, altresì, evidente l’interesse “personale, concreto e attuale” del ricorrente alla conoscenza della documentazione richiesta a fini “difensivi” ex legge n. 241 del 1990».

BACCHETTATE AGLI UFFICI

Specificando per ribattere alla difesa dell’Ente: «La pec del 18 settembre 2018, indirizzata sempre ad entrambi gli uffici tecnici del comune, non può considerarsi una “nuova” richiesta di accesso bensì costituisce un atto di riscontro con cui l’interessato si è limitato a precisare, dopo aver preso visione della documentazione già trasmessa, quale fosse la documentazione ancora mancante, richiamata dagli stessi documenti trasmessi dal Comune».

Rilevano i giudici che «se pure il responsabile del Servizio 10 del Comune di Ischia, con nota del 20 settembre 2023, ha comunicato che la documentazione inviata era la sola reperita agli atti del fascicolo dell’Ufficio Commercio, ciò non esclude che gli ulteriori atti richiamati non siano detenuti dal Servizio 5 che, invece, non ha in alcun modo riscontrato l’istanza di accesso agli atti; né, nella risposta del responsabile del Servizio 10, si fa riferimento ad eventuali ricerche presso altri uffici comunali che avrebbero potuto detenere la documentazione».

Una mancanza di “volontà” del Comune a dare seguito a una legittima richiesta, che è stata condannata dal Tar.

Il collegio infatti scrive: «Per quanto sopra, in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile con riferimento alla richiesta di copia dell’autorizzazione del 6 ottobre 1998 e per il resto va accolto e, per l’effetto, va ordinato al comune di Ischia di esibire al ricorrente, ove esistente e detenuta, anche l’ulteriore documentazione non ancora ostesa, come precisata dal ricorrente nella pec del 18 settembre 2023, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione di parte se anteriore, della presente sentenza». E il Comune d’Ischia, soccombente, è stato condannato ovviamente al pagamento delle spese di lite nella misura di 1.500 euro.