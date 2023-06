Da Lincoln Burrows a “Cassino”, ad Ischia arriva Dominic Purcell

Il suo volto è noto ai più per aver interpretato Lincoln Burrows nella serie Prison Break e Mick Rory nelle serie Legends of Tomorrow e The Flash. Ecco Dominic Purcell, attore e produttore cinematografico australiano ad Ischia per le riprese del film Cattleya “Cassino a Ischia” film di Frank Ciota, in cui interpreterà il ruolo di protagonista che fu di Ray Stevenson, scomparso di recente mentre era alle prese proprio con le prime scene ad Ischia di questo lungometraggio.

Dominic non è passato inosservato a Sant’Angelo, dove tanti fan ha no richiesto un selfie ed un autografo ad uno dei personaggi più amati delle serie TV e del grande schermo.