Da Ischia alla Germania: lo scambio culturale dell’I.I.S Cristofaro Mennella

Alessandra Vuoso | C’è grande fermento a scuola. Da quando è arrivata la notizia, non si parla d’altro. La parola Erasmus echeggia nei corridoi, se ne chiacchiera sottovoce a lezione o più rumorosamente durante l’intervallo, quando gridolini eccitati cadenzano lo sgranocchiare delle merende. Si parte, si parte! Cosa metti in valigia? Farà freddo, si mangerà bene? Riusciremo a comunicare? Ma tu hai mai viaggiato in aereo?

Alcune delle studentesse e degli studenti dell’Indirizzo Professionale per i Servizi per la sanità e l’Assistenza Sociale attivo presso l’I.I.S. Cristofaro Mennella, insieme ai docenti di riferimento, partiranno a breve per la Germania, destinazione Amburgo, dove trascorreranno un periodo di stage di 10 giorni. Durante lo scorso anno scolastico l’Istituto Cristofaro Mennella ha partecipato al bando Erasmus+ per la sezione che riguarda gli scambi a breve tempo, presentando due candidature in due scuole tedesche, ad Amburgo e a Bornheim.

La sorpresa del corpo docente è stata grande, almeno quanto l’orgoglio provato per la notifica, pervenuta alla Dirigente Scolastica Giuseppina Di Guida, dell’approvazione del progetto “KA122-VET – Short-term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training”, che prevede la mobilità degli alunni dell’indirizzo socio-sanitario e dei docenti della scuola, per promuovere le attività professionali all’estero. Il riconoscimento, di grande prestigio, consente alla scuola di offrire agli studenti un’importante opportunità di confronto e apprendimento mediante il viaggio-studio europeo, e rappresenta anche un primo passo verso la costruzione di gemellaggi con strutture scolastiche internazionali per collaborazioni di lungo termine. Si tratta senza dubbio di un arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto Mennella, che in questo modo si qualifica come una realtà didattica che si apre a esperienze extrascolastiche di ampio respiro e di interesse europeo.

Gli studenti che prenderanno parte al progetto saranno divisi in piccoli gruppi che partiranno in 3 date differenti, tutti però saranno accolti presso la scuola ospitante Burgstrasse BS12 di Amburgo, una scuola che offre svariati indirizzi professionali, fra i quali infermieristica, geriatria e assistenza socio-sanitaria. Sarà per gli studenti una grande occasione di crescita personale e professionale.

Enorme emozione ha suscitato poi l’approvazione anche del secondo progetto che permetterà agli studenti dell’Indirizzo Turistico e Sportivo di raggiungere Bornheim, a pochi chilometri da Colonia, e svolgere un periodo di studio ospiti della Europaschule Bornheim, un Istituto focalizzato sullo studio delle lingue straniere e su materie di base per poter accedere alle Università tedesche. L’Europaschule Bornheim sta anche cercando di creare una sezione dedicata interamente allo sport e crede fortemente di poter essere un valido partner dell’I.I.S Mennella, che ha avviato il nuovissimo indirizzo turistico-sportivo. Gli studenti ischitani dei due indirizzi scolastici avranno dunque modo di apprezzare lezioni teoriche e pratiche con nuovi metodi e nuove pratiche, potranno accedere a laboratori e spazi di apprendimento di ultima generazione, esercitarsi con il tedesco e l’inglese, scoprire servizi sociali e culturali differenti, confrontarsi con una realtà scolastica e sociale internazionale. Non da ultimo potranno mettersi in gioco, fuori dalla propria zona di comfort, in un ambiente diverso, lontano da casa, con una lingua in fase di apprendimento e in un contesto tutto da scoprire, nel quale rivelare anche una inedita parte di sé. Lo scambio rappresenta un’importante opportunità anche per i docenti che accederanno a programmi di studio per l’empowering delle conoscenze e apprenderanno, attraverso il learning by doing, nuove metodologie didattiche.

E, dunque, ecco l’Erasmus. L’Erasmus che ha fatto sognare milioni di giovani negli ultimi decenni, l’Erasmus che li ha cambiati, li ha resi cittadini europei, l’Erasmus che abbatte le barriere culturali e sociali, l’Erasmus che promuove la mobilità e la cooperazione internazionale. L’Erasmus che? Ha esclamato qualcuno degli studenti che proprio non ne aveva mai sentito parlare, ma che ne ha subito ricercato in Internet i significati – complici Alexa o HeyGoogle – per poi precipitarsi a candidarsi.

Le studentesse e gli studenti che partiranno nei prossimi mesi (che frequentano le classi II e III dell’indirizzo SAS e III e IV del Tecnico Turistico), sono stati scelti attraverso una selezione che ha tenuto conto di parametri attitudinali rapportati a quelli socio-economici: il progetto dà pari opportunità a tutti, anche sotto l’aspetto dell’investimento economico, essendo le spese di viaggio, vitto e alloggio completamente finanziate, premiando quindi il merito degli studenti e permettendo loro di vivere questa esaltante esperienza. Per molti di loro, infatti, questa rappresenta il primo viaggio all’estero, la prima volta in aereo. Il primo vero viaggio. La prima volta lontano dalla famiglia.

È quanto evinto dall’intervista a un vivace gruppetto di futuri viaggiatori, e ad alcuni dei loro referenti e progettisti, fra i quali annoveriamo i docenti Giuseppe Gargiulo, Francesca Barile, Dolores Matarese e Francesco Mattera: Loreta, Paola, Veronica, e poi Lucas, Marianna, Grazia, Sara, Anna hanno raccontato di aspettative e paure, di come si stanno preparando ad affrontare questo piccolo-grande viaggio. C’è chi teme il volo in aereo, chi soffre dell’impossibilità di praticare lo sport del cuore in quel periodo – anche se ha già trovato nella corsa mattutina una soluzione!. Il timore più diffuso è legato all’incapacità di comunicare con gli studenti tedeschi. Un timore che si dissolverà quando sperimenteranno la forza della comunicazione interculturale, dell’accoglienza e dell’amicizia. L’eccitazione e l’entusiasmo, però, sono preponderanti: tutti immaginano e si aspettano che sia un’esperienza unica e indimenticabile. Tutti sperano di trovare “l’amico Erasmus” per la vita, di tornare arricchiti, con gli occhi pieni di bellezza e la mente carica di nozioni e nuovi sogni. Torneranno a Ischia con un pezzetto di Germania nel cuore, ma lì lasceranno anche qualcosa dell’Isola. Di fatto questi ragazzi saranno ambasciatori di Ischia in Germania: d’altra parte lo scambio è bilaterale e in un futuro l’I.I.S. Mennella spera di poter accogliere studenti stranieri. Questa attività di promozione e di rilancio dell’Isola negli ambienti metropolitani tedeschi è di grande importanza turistico-culturale. Attraverso la scuola può impiantarsi un dialogo proficuo con quel mercato turistico tedesco un tempo molto interessato a Ischia. Proprio i giovani tedeschi, a cui sono dirette le proposte partecipative dell’Istituto Mennella, potranno diventare i protagonisti di una domanda turistica che trova in Ischia la più felice risposta.

Al primo gruppo in partenza il 20 marzo, e a tutti gli altri, non resta che augurare buon viaggio. Anzi, Gute Reise!