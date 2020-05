Da Iccrea e Cdp finanziamento da 30 milioni a Latteria Soresina

ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato un accordo di finanziamento tra Latteria Soresina, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e Cassa Depositi e Prestiti. L’operazione, di 30 milioni, ha visto partecipare il Gruppo Iccrea per 20 milioni e Cassa Depositi e Prestiti per 10 milioni. L’intervento e’ destinato a supportare lo sviluppo produttivo e commerciale della Cooperativa, i cui ricavi nel 2019 sono aumentati del 9,6%, portando il fatturato a 411 milioni. Latteria Soresina oggi guarda al proprio futuro e a quello dei suoi allevatori con ottimismo e intraprendenza, con l’obiettivo di giocare un ruolo di primo piano sui mercati internazionali. “Con questa seconda importante operazione stiamo cercando di interpretare al meglio i grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mercato finanziario, muovendoci per tempo e con grande rilevanza, al fine di migliorare sensibilmente i nostri indici, adeguandoli alle richieste e necessita’ di oggi e del prossimo futuro”, afferma Tiziano Fusar Poli, presidente di Latteria Soresina. “Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e’ da sempre vicino al settore agroalimentare per sostenere lo sviluppo delle filiere e delle eccellenze del territorio – dichiara Carlo Napoleoni, vice direttore generale di Iccrea BancaImpresa – e siamo orgogliosi di aver confermato questo impegno con Soresina”. Per Nunzio Tartaglia, responsabile Divisione Cdp Imprese, “Latteria Soresina e’ un’azienda che rappresenta un’eccellenza all’interno dello strategico comparto dell’agroalimentare italiano. L’intervento permettera’ di supportare il piano di sviluppo della Cooperativa, testimoniando ulteriormente la vicinanza di Cdp alle realta’ locali che si proiettano sui mercati nazionali e internazionali. Attraverso quest’operazione, la Cooperativa potra’, inoltre, consolidare ulteriormente la propria struttura finanziaria”.

