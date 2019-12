Da Figliolia ancora schiaffi ai nostri sindaci: “Ancora una volta Pozzuoli è costretta a subire una disorganizzazione altrui (Castagna e Ferrandino)”

L'attacco: "E' vergognoso che possa accadere questo in una città che, come tutti sanno, vive nel perenne rischio del bradisismo ad un livello di attenzione. Farò una denuncia alla Procura della Repubblica per quanto accaduto. Solo la Capitaneria questa mattina alle 10 ci ha informati che la regolarità dei trasporti con le isole riprenderà dalle ore 13 in poi"

La differenza tra sindaci che fanno bene il loro lavoro e sindaci che non lo fanno si vede in queste situazioni. Purtroppo noi ci troviamo, ancora una volta e per colpa di 2 sindaci bocciati dal loro agire quotidiano, ma di Castagna e Ferrandino non ci meravigliamo più. Questa volta a prenderci a schiaffi è il sindaco di Pozzuoli che, in difesa delle proprie attività (il sindaco di Pozzuoli non è come quello di Ischia che spreca 25mila euro per installare un albero spoglio, piccolo e poco ancorato nel posto più bello del suo comune, ndr) annuncia una denuncia alla Procura della Repubblica.

“Da stamattina – denuncia il primo cittadino di Pozzuoli – la città è paralizzata dalle auto dirette alle isole che non possono imbarcarsi a causa della sospensione dei collegamenti. Nessuno si è preoccupato di avvisarci né di avvisare preventivamente gli automobilisti in partenza che non ci si poteva imbarcare oltreché da Napoli nemmeno Pozzuoli, fornendo informazioni sbagliate e dirottando in questo modo migliaia di auto verso la nostra città. Ancora una volta la città – attacca duro Vincenzo Figliolia – è costretta a subire una disorganizzazione altrui e ripercussioni sull’ambiente e sulle attività commerciali e produttive, bloccando il centro storico. Nel caos più totale sono rimasti intrappolati anche ambulanze, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. E’ vergognoso che possa accadere questo in una città che, come tutti sanno, vive nel perenne rischio del bradisismo ad un livello di attenzione. Farò una denuncia alla Procura della Repubblica per quanto accaduto. Solo la Capitaneria questa mattina alle 10 ci ha informati che la regolarità dei trasporti con le isole riprenderà dalle ore 13 in poi. Nel frattempo la polizia municipale è stata costretta a deviare le auto dirette al porto con gravi problemi sulla circolazione”.

Sono queste le parole del sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia che sottolinea i grossi disagi che sta vivendo in queste ore la città, con le lunghe code che si sono formate sulle strade cittadine fin dall’uscita dalla tangenziale.

Purtroppo, non avendo assessori delegati e legittimati ai trasporti marittimi, e in costante contatto con chi, dall’altro lato del mare, dovrebbe essere il nostro “partner” più che nemico, come nel caso di Figliolia, ci becchiamo la ramanzina e non possiamo neanche ribattere o difenderci. Siamo indifesi davanti a tutto ciò.

Siamo indifesi perché non c’è nessuna struttura o filtro che ci renda, almeno, aggiornati e moderni. Siamo un’isola delle pietra che si è sviluppata solo nella gestione degli appalti, dei lavori pubblici fatti male, delle assunzioni pilotate, delle clientele politiche e politica da piccolo calibro.

Siamo l’isola che preferisce creare i ghetti per i turisti con assurde manovre di gestione degli imbarchi e pensiamo che la nostra sciatteria politica, la nostra inutilità a programmare e la nostra pessima gestione del territorio (Casamicciola gestisce le strisce blu in maniera uguale tutto l’anno, a novembre e a ferragosto, pesante che ridicolaggine!) sia lo stesso metodo che usano altrove.

Capita il problema, che potrebbe essere condivisibile, ma essendo sciatti, disordinati, disorganizzati e in mano ad un manipolo di persone poco adatte anche quando dovremmo avere aiuto, abbiamo schiaffoni in faccia e veniamo messi alla berlina!