Da Buonopane appello a Dionigi: «Servono parcheggi!»

La cronica mancanza di parcheggi sul territorio ha indotto i residenti di Buonopane a rivolgere un appello al sindaco Dionigi Gaudioso affinché si attivi per risolvere il problema. Le poche aree a pagamento disponibili non sono peraltro sufficienti e la conseguenza è il parcheggio in zona vietata con conseguente contravvenzione. Di qui la decisione di appellarsi a Dionigi.

Senza tanti giri di parole, fanno presente la situazione e chiedono i correttivi urgenti: «I cittadini della frazione di Buonopane stressati dalla quotidiana ricerca di un posto per parcheggiare la propria auto e stanchi di pagare multe a causa dei pochi e piccoli parcheggi comunali sparsi nel paese che non riescono a coprire il numero di auto per il quale si paga un abbonamento mensile chiedono la soluzione del problema con la costruzione di altri parcheggi o l’adeguamento di spazi preesistenti a contenere un maggior numero di auto».