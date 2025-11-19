Da Austin a Berlino: Escalation americano-europea stringe il cappio sui Fratelli Musulmani

In un’escalation sincronizzata su entrambe le sponde dell’Atlantico, la Fratellanza Musulmana sta affrontando una delle fasi più intense di pressione politica e mediatica degli ultimi anni. Mentre lo Stato americano del Texas ha annunciato l’inserimento del gruppo nelle liste delle “organizzazioni terroristiche straniere”, l’Europa sta assistendo a proteste senza precedenti che chiedono lo stesso passo.

Questa convergenza tra misure ufficiali americane e movimenti popolari europei riflette un chiaro cambiamento nell’approccio dell’Occidente al gruppo, aprendo la porta all’adozione di ulteriori misure per vietare il gruppo in Europa e in America.

Il Texas guida una nuova mossa americana contro i Fratelli e CAIR

In un passo significativo, il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato la classificazione della Fratellanza Musulmana e del Council on American-Islamic Relations (CAIR) come “organizzazioni terroristiche straniere” e “organizzazioni criminali transnazionali”. Questa classificazione consente di inasprire le misure legali e impedire a qualsiasi entità affiliata alle due organizzazioni di possedere o acquistare terreni nello Stato.

Secondo l’ufficio del governatore, la decisione arriva in mezzo a pressioni crescenti all’interno del Congresso per adottare una classificazione simile a livello federale. L’ex presidente Donald Trump aveva in precedenza espresso il desiderio di compiere questo passo, ma non è diventato politica ufficiale durante il suo mandato.

Gli esperti ritengono che classificare la Fratellanza Musulmana come organizzazione unitaria sia complicato, data la diversità delle sue attività tra quadri politici, sociali e di da‘wa in diversi paesi. Tuttavia, il Texas mira – secondo gli osservatori – a creare un precedente che potrebbe spingere in seguito Washington verso una posizione più rigida nei confronti del gruppo.

Abbott ha giustificato la sua decisione affermando che i Fratelli e CAIR “mirano a imporre la sharia con la forza e a minare le leggi americane”, citando casi legati a finanziamenti e legami terroristici, tra cui il caso di Ghassan Elashi, condannato a 65 anni di carcere nel 2009. I sostenitori della decisione la considerano “protezione della sicurezza nazionale”, mentre gli oppositori la ritengono un’estensione del discorso anti-musulmano che potrebbe aumentare le tensioni interne.

Da parte sua, Maher Farghali, ricercatore specializzato in gruppi terroristici, ha affermato che il passo del Texas rappresenta “la prima svolta pratica e chiara all’interno degli Stati Uniti verso il trattamento dei Fratelli come minaccia alla sicurezza e non come entità religiosa o sociale”, spiegando che questo tipo di decisioni “si basa su un accumulo di fascicoli di accuse relativi a finanziamenti e legami con reti esterne, e non solo su pressioni politiche interne”.

Farghali ha aggiunto che il Texas mira a creare un precedente che potrebbe spingere l’amministrazione federale a riconsiderare lo status del gruppo e di CAIR, confermando che “ci sono blocchi all’interno del Congresso che vedono il continuare a ignorare le attività dei Fratelli rendere gli Stati Uniti l’unica eccezione rispetto alle trasformazioni europee in accelerazione”.

Farghali ha sottolineato che l’attività dei Fratelli negli Stati Uniti si basa su reti sociali e caritative indirette, ritenendo che “la preocupación americana non riguardi solo l’aspetto securitario, ma la capacità di queste reti di influenzare le comunità musulmane e dirigere finanziamenti in modi difficili da tracciare all’interno del sistema legale americano”.

Le proteste europee si ampliano… Pressioni popolari verso una classificazione ufficiale

Sull’altra sponda dell’Atlantico, la piazza Pariser Platz nella capitale tedesca Berlino ha ospitato una manifestazione notevole nonostante il tempo piovoso, nell’ambito di una campagna europea continuativa che va dall’11 al 24 novembre e coinvolge diverse capitali come Vienna, Praga, Zurigo, Parigi, Londra e Bruxelles.

I manifestanti hanno alzato cartelli che chiedono di prosciugare le fonti di finanziamento del gruppo e di fermare quelle che hanno descritto come tentativi di “infiltrazione delle istituzioni europee” e “reclutamento di giovani” sotto la copertura del lavoro caritatevole. È stata notata una presenza securitaria organizzata e una massiccia partecipazione di gruppi mediatici, diritti umani e di documentazione dell’evento.

I manifestanti hanno confermato che l’Europa ha bisogno di misure più severe, tra cui sanzioni, congelamento di beni e divieto di sfruttare moschee e centri culturali per attività politiche. Gli organizzatori della campagna affermano che l’obiettivo è spingere i governi europei a classificare i Fratelli Musulmani come organizzazione terroristica, in un passo considerato una trasformazione radicale nel panorama politico europeo.

Nel contesto di questa ondata, Maher Farghali ha dichiarato che il continente europeo sta assistendo a uno dei movimenti popolari e politici più ampi di rifiuto dell’organizzazione.

Ha aggiunto che parte di questo movimento è alimentata dalla “islamofobia”, ma il motore più forte – secondo lui – è “la crescente convinzione dell’intersezione tra le idee dei Fratelli e le ideologie di organizzazioni estremiste come Al-Qaeda e ISIS”, spingendo i governi europei a rivalutare la posizione del gruppo nelle società occidentali.

Farghali ha indicato che i Fratelli “non sono più una carta utile per l’Occidente” come in passato, dopo l’emergere di altre organizzazioni jihadiste che servono gli interessi di potenze internazionali in modo diverso, portando a un declino del sostegno occidentale al gruppo.

Ha inoltre evidenziato l’esistenza di reti influenti dei Fratelli in Europa, sia attraverso scuole religiose dirette sia organizzazioni civili che raccolgono donazioni senza dichiarare un legame diretto con il gruppo, beneficiando delle leggi europee flessibili.

I Fratelli tra perdita di influenza e pressioni crescenti

La contemporaneità tra la decisione del Texas e l’espansione delle proteste europee indica una trasformazione più profonda che va oltre semplici reazioni locali. L’umore politico generale in Occidente tende gradualmente a riconsiderare il ruolo dei Fratelli, sia come entità di da‘wa sia politica, soprattutto dopo l’aumento delle accuse legate a finanziamenti e influenza nelle comunità.

Gli analisti ritengono che questi sviluppi possano costituire una nuova fase nel futuro del gruppo, che inizia con un inasprimento del controllo sulle sue reti finanziarie e organizzative, e forse arrivi a misure legali a livello regionale o internazionale. Mentre i difensori dei diritti musulmani temono che questa escalation porti a un aumento dell’ostilità verso le comunità islamiche, altri prevedono che l’anno prossimo vedrà ulteriori decisioni simili, sia in Europa sia negli Stati Uniti.

Con la continuazione delle campagne popolari e l’ampliamento del dibattito politico sui Fratelli in Occidente, sembra che il gruppo stia entrando in una fase di vera prova che potrebbe rimodellare la sua presenza internazionale per molti anni a venire.