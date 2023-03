Curcio, Savino, Rotelli il 7 marzo in delegazione a Ischia

Martedì 7 marzo, la delegazione governativa composta dal sottosegretario di Stato On. Sandra Savino, daò Capo Dipartimento della Protezione Civile Dr. Fabrizio Curcio e dal Presidente della Commissione Ambiente On. Mauro Rotelli sarà in visita a Casamicciola. Una visita che prevede l’incontro con Legnini, la visita alle zone colpite e un punto stampa alle 14.30 prima della ripartenza per Roma.

Una tappa, questa ischitana, che rafforza il legame di Forza Italia con l’isola e che arriva come ufficializzazione della nomina di coordinatore isolano di Giovan Battista Castagna con la “benedizione” del sottosegretario Savino e dell’eurodeputato Fulvio Martusciello.