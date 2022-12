Curcio: “Il tema non è l’agibilità del singolo edificio, ma avere il quadro totale dell’evento”

Gaetano Di Meglio | Fabrizio Curcio è il capo della protezione civile nazionale e ieri ha fatto visita al COC di Casamicciola Terme e ha partecipato al CCS. Curcio era atteso ad Ischia per due grandi impegni ovvero la firma dell’ordinanza per gli studi chiesti dalla Calcaterra dopo le prescrizioni di Vigili del Fuoco e geologi, e per decidere se utilizzare i fanghi in loco o, invece, spendere circa 18 milioni di euro, per lo smaltimento come vi abbiamo detto.

La preoccupazione principale, però, restano i dati degli studi del prof. Casagli. Conoscere i dati successivi all’installazione del radar interferometrico e conoscere lo stato del fronte di frana che ha ucciso 12 cittadini e distrutto un abitato secolare. Al punto stampa delle 17.30 all’esterno del Capricho, Curcio e Legnini hanno fatto il punto della situazione.

“Il fatto che il capo Dipartimento oggi abbia scelto di essere fisicamente qui a condividere il percorso che si sta compiendo, fin dai primi momenti – ha detto Crucio -, non è incidentale e siamo qui per testimoniare il fatto che non ci siamo fermati un secondo e, anche oggi, abbiamo messo in fila quelle che sono le priorità a voi tutti note. Il COC non si è mai fermato così come il CCS non si è mai fermato. Il Commissario è qui sin dalla sua nomina e oggi abbiamo rivisto insieme alcuni percorsi”.

“Come sapete – aggiunge Curcio – è stata emanata la prima ordinanza e stiamo lavorando sulla seconda ordinanza. Credo che le priorità siano sempre quelle e gli obiettivi sono quelli rendere più celeri le procedure per avere il quadro della situazione. Il tema non è l’agibilità del singolo edificio – chiarisce Curcio -, ma avere il quadro di un evento che è un evento, come dire non solo importante, ma che scientificamente deve essere approfondito e deve essere collegato alle altre attività in corso come la parte dei rifiuti, l’organizzazione e la strutturazione. Insomma, tutti gli argomenti che quotidianamente il COC e il il Commissario vivono, ripeto, un minuto dopo minuto”.

SCENARIO COMPLESSIVO

Poi il Capo Dipartimento aggiunge importanti dettagli: “Sono terminate le operazioni, come si suol dire, del soccorso tecnico urgente quello che, in qualche modo, sono alla base di ogni tragedia in cui c’è la ricerca dei dispersi. La fase più triste, drammatica e complicata si è chiusa. Adesso parte una fase successiva che è la fase di presa di coscienza dello scenario. Questo avviene in tutte le attività emergenziali e, ovviamente, qui c’è una complicazione ovvero quello che è avvenuto si inserisce in un quadro di dissesto idrogeologico preesistente, in un quadro di ricostruzione preesistente e non è un evento, come dire, che si può analizzare da solo ma va inserito in un quadro più complessivo. Si stanno allineando le diverse fasi della gestione emergenziale”.

GLI SFOLLATI

Il nostro obiettivo è di fare in fretta, ma fare in fretta significa fare anche bene perché c’è la tutela delle persone e vi assicuro che la giornata di lavoro di oggi possa essere testimone del fatto che per noi il tema di dare risposte al cittadino è prioritaria. Però, è chiaro, questo tema deve essere messo in linea con quella della sicurezza dei cittadini”. Poi aggiunge: “noi facciamo anche appello alla sensibilità delle persone che sono fuori casa. Stare fuori casa è sempre doloroso, drammatico e complicato. Conosciamo le ansie che ognuno di noi ha perché noi siamo come loro e oggi capiamo perfettamente il loro stato d’animo. Sappiamo cosa significa essere mandati fuori dalla propria abitazione. Dobbiamo fare in fretta, ma dobbiamo fare in sicurezza”.

IL PERICOLO ALLERTA METEO

Alle domande dei cronisti nazionali, molto attenti alle banalità senza capire i fenomeni ma con l’unico pensiero della prossima diretta, Curcio aggiunge dettagli importanti: “Stiamo entrando nel pieno dell’inverno e avremo dei fenomeni di maltempo che si susseguiranno. La stabilità dei processi è uno dei temi per avere la consapevolezza di quelle che sono le procedure da mettere in piedi. Questo studio che si sta facendo ci aiuterà proprio ad avere questo quadro. Quindi la preoccupazione c’è, ma nel senso di occupiamoci prima nel senso che è evidente che ogni evento meteorologico su un evento di questo tipo aumenta il rischio. Per questo va approfondita la conoscenza scientifica di come sono messi questi versanti, che percentuale di acqua hanno questi versanti e che tipologia di interventi si possono fare.”

La conclusione, in qualche modo, preannuncia anche alcuni dettagli sui prossimi eventi: “Magari mettere delle soglie pluviometriche per fare delle attività preventive. Questo è lo studio che stanno facendo i centri di competenza e l’università che forniranno questi studi poi alle strutture e al commissario e al commissario prefettizio e a ognuno di noi che nella catena svolge questo ruolo per prendere le decisioni migliori.”