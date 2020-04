Cura degli orti: è possibile lo spostamento anche fuori comune. C’è l’ok del governo

Dopo giorni di attesa e mentre di avviamo verso una sorta di “riapertura”, arriva una buona notizia per i conduttori di terreni agricoli.

Una vicenda che ha visto come protagonista, sulla nostra isola, il consigliere regionale di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala, il vicesindaco di Serrara Fontana, Cesare Mattera e tanti altri “attivisti” contadini con Silvio Mattera alla guida.

Una vicenda, questa della possibilità di prendersi cura del proprio fondo di terreno anche all’esterno del proprio comune di residenza che ha avuto un esito favorevole.

Almeno stando alle FAQ del governo italiano. Restando in attesa della “conferma” (che non dovremmo avere) da parte della Regione Campania eccoci alla novità di ieri.

«Le scrivo dall’isola d’Ischia – Iacono scrive al sottoministro degli Interni in qualità di Presidente delle Strade del Vino – per chiederLe se con il suo ufficio è possibile avere chiarimenti relativamente ai provvedimenti di contenimento ed isolamento per limitare i contagi se è possibile raggiungere il proprio fondo agricolo anche in comuni diversi da quello di

residenze per dare continuità alla conduzione degli stessi e la raccolta dei frutti.

Vi è da precisare che sulla nostra Isola i terreni sono prevalentemente in conduzione familiare per la esiguità della estensione. Confidando in un cortese riscontro, porgo distinti saluti. Vito Iacono» La risposta arriva veloce:

“In relazione al quesito posto, si rimanda alla FAQ pubblicata in data odierna nel sito del Governo – Decreto #IoRestoaCasa – domande frequenti sulle misure adottate dal Governo, nella sezione Attività Produttive, Professionali e Servizi che, ad ogni buon fine, si riporta qui di seguito. Cordiali saluti. “Il Dpcm 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici Ateco riportati nell’allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati? Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati, di ogni altra area verde pubblica o privata, del paesaggio agrario e rurale, comprese le superfici agricole di

limitate dimensioni adibite alle produzioni per autoconsumo. Inoltre, nei territori dei Comuni colpiti dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, rimane obbligatorio eseguire su tutte le superfici, anche se di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.»

Nel merito, è intervenuto anche il Ministro Teresa Bellanova «Mi avete scritto in tanti, chiedendo di potervi prendere cura del vostro orto, a rischio per l’abbandono forzato dovuto alla quarantena. Per molti di voi poter andare nei vostri terreni significa garantire frutta e verdura in tavola di qualità e assicurare un risparmio economico importante per la famiglia, oltre che – lo comprendo bene – passare un po’ di tempo fuori casa ma in sicurezza.

Oggi sono contenta di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle FAQ sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la proprietà o il possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso. Resta purtroppo il divieto di spostarsi in un altro comune per la cura di giardini ed orti di seconde case. Spero che questo primo risultato che siamo riusciti ad assicurare possa andare incontro alle esigenze di tanti.

Continuiamo a lavorare per risolvere le tante criticità provocate dall’emergenza sanitaria.»