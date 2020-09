Cuore, soldi e pallone | #4WD

Ciro Immobile, neo-vincitore della scarpa d’oro, ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2025 per quattro milioni di euro l’anno + bonus.

Se esaminiamo il panorama degli attaccanti di pari età, prima ancora di compararne i risultati sul campo, emergono dati che fanno riflettere: ignorando solo per un attimo l’eccezionale fenomeno Ibrahimovic (sette milioni per il prossimo campionato con il Milan a trentanove anni suonati), possiamo ricordare che Milik, in uscita dal Napoli e a rischio di rimanere un anno in tribuna, non si è ancora accordato con la Roma per una differenza di cinquecentomila euro tra domanda e offerta che gli consenta di raggiungere il suo obiettivo (quattro milioni a stagione); Higuain, che sta per risolvere con la Juve, ne prende ancora sette e mezzo, proprio come Lukaku e Dybala; Dzeko e Sanchez si “fermano” a cinque, mentre Insigne e Mertens ne guadagnano rispettivamente quattro e mezzo il primo e quattro il secondo. Non parliamo, poi, della cosiddetta “seconda fascia”: Ciccio Caputo, bomber del Sassuolo con ben ventuno gol solo nell’ultimo campionato, ha dovuto attendere il terzo anno di contratto per raggiungere i due milioni l’anno, mentre gente come Belotti a Torino e Zapata a Bergamo sono tuttora ancorati a un milione e ottocentomila.

Immobile, oggi trentenne e al top della carriera, sebbene abbia comunque messo in cassaforte ben venti milioni di euro per i prossimi cinque anni, avrebbe a mio avviso meritato un riconoscimento economico decisamente migliore, se comparato ai suoi colleghi di pari fascia. E allora? Consapevolezza di un’annata speciale e difficile da ripetere o un procuratore poco ferrato per mettere alle corde una vecchia volpe delle trattative come Lotito? Lasciatemi pensare, invece, come mi ha suggerito uno dei pochi laziali ischitani, Peppe del Ristorante Pirozzi, che un po’ di amore per la maglia alberghi ancora nel petto -e non solo nella tasca- di questi calciatori super pagati.