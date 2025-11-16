Cuore infinito e rigore al 91’. Il Real Forio si salva a Sant’Anastasia e difende l’imbattibilità

Un pareggio in extremis, un punto fondamentale agguantato all’ultimo respiro. Il Real Forio allontana i fantasmi della prima sconfitta stagionale e sul campo del Sant’Anastasia fa 1-1. La squadra di Carlo Sanchez non muore mai: va sotto nel punteggio ad inizio gara, prende d’assalto l’area di rigore avversaria e segna nei minuti di recupero, con un rigore conquistato da Di Lorenzo e trasformato da Velotti.

Tredicesimo risultato utile consecutivo in campionato per i turchi, che negli ultimi istanti rischiano anche di vincerla: soltanto la fortuna e una serie di interventi di Ardolino salvano i padroni di casa dalla beffa. La classifica ora vede i biancoverdi salire a quota 33 punti, con il Gladiator che accorcia e con la Boys Caivanese a sei punti di distacco, ma con il posticipo da disputare sul terreno di gioco del Sant’Antonio Abate.

Dopo il successo di Coppa contro il Santa Maria la Carità, Sanchez manda in campo il miglior undici: Velotti e Mattera fanno coppia davanti a Delizia, Florio torna a destra e Iaccarino si prende la fascia sinistra. In cabina di regia si rivede Tarascio, con Di Lorenzo e Arrulo nel ruolo di mezzali. In attacco tridente composto da Serrano e Castagna in supporto di Santiago. Il match si accende dopo pochi giri di orologio. I biancoverdi sfiorano subito un’imbucata interessante con Iaccarino che cerca Santiago, ma l’azione sfuma. Poi Serrano si accentra e prova a sorprendere Ardolino, senza trovare la coordinazione giusta.

Alla prima vera azione costruita, i biancoblù si portano avanti: Varsi riceve largo, disegna un traversone profondo e Lepre insacca di testa sfruttando l’unico varco lasciato dalla retroguardia isolana. Il Real Forio prova subito a reagire. Florio tenta un diagonale dal limite, Arrulo sfiora il pari dopo un inserimento rapido, mentre Santiago torna a pungere recuperando palloni preziosi nel traffico. La pressione cresce e i turchi collezionano corner e situazioni pericolose senza trovare la stoccata.

Il Sant’Anastasia si riaffaccia nel finale con un’altra testata di Lepre che sfila accanto al palo. L’ultimo squillo prima dell’intervallo è di Velotti, che svetta su corner e manda oltre la traversa. Nella ripresa il Real Forio aumenta i giri. Santiago ruba palla e calcia fuori di poco, Yeboah inventa un filtrante chirurgico che libera l’argentino al limite, fermato dall’opposizione tempestiva di Ciriello. Serrano si inserisce sul secondo palo e sfiora il pari, poi una mischia sugli sviluppi di un corner viene sbrogliata in extremis dai biancoblù.

Il Sant’Anastasia arretra e riparte raramente. I turchi continuano a palleggiare nella metà campo avversaria, costruendo l’azione più pulita al 73’: Mattera verticalizza, Yeboah controlla e serve Di Meglio che rifinisce per Tarascio; il regista pesca Pelliccia sul lato debole e Ardolino blocca una conclusione insidiosa. L’estremo difensore dei padroni di casa diventa protagonista assoluto al 77’, quando devia un tiro-cross di Peluso sul quale Santiago arriva in torsione. Il pallone sembra destinato in rete, Ardolino vola e tiene in vita i biancoblù.

Nel quarto d’ora finale il Real Forio attacca a pieno organico. Santiago anticipa tutti su corner senza trovare lo specchio, Di Lorenzo incrocia un destro che termina tra le braccia del portiere, Pelliccia vede aprirsi un corridoio centrale e calcia debolmente. La spinta però resta costante e al 91’ arriva l’episodio che cambia il destino del match:

Di Lorenzo salta un avversario, entra in area e viene atterrato. Il direttore di gara indica il dischetto senza esitazioni. Velotti respira, osserva Ardolino e lo spiazza, siglando l’1-1. Il finale è un assedio. Mattera lascia partire un sinistro preciso che sfiora il gol del sorpasso, rimbalza sulla linea e viene respinto in extremis. L’ultima occasione capita a Pelliccia dopo una ripartenza orchestrata da Di Meglio, che strappa palla nella propria area e corre fino a metà campo per guidare la transizione.

L’esterno conclude alto, chiudendo una partita tiratissima in cui gli isolani hanno costruito più degli avversari, mostrando solidità mentale e capacità di restare dentro il confronto fino all’ultimo secondo. Il Real Forio porta via un punto pesante, conserva lo status di squadra imbattuta e amplia ulteriormente la propria candidatura nelle zone alte. La prestazione, ancor più del risultato, conferma una personalità ormai consolidata.

Il Real Forio esce dal campo del Sant’Anastasia con un punto che pesa più del semplice pareggio, soprattutto per come si è sviluppata la gara. L’avvio degli isolani lascia subito intuire l’atteggiamento scelto da Sanchez: squadra alta, pressione immediata, ricerca costante della profondità. La partenza è convincente, anche se tradita dalla prima imbucata dei padroni di casa, che capitalizzano l’unica vera sbavatura difensiva dei biancoverdi. Dopo lo svantaggio, però, la sfida cambia volto.

Il Sant’Anastasia produce poco, mentre il Real Forio aumenta il proprio dominio territoriale, alzando il baricentro e mantenendo il controllo del pallone con notevole continuità. Il primo tempo resta comunque bloccato. Buone intenzioni, ritmo discreto, idee chiare, ma poca incisività negli ultimi trenta metri. La sensazione è che la squadra voglia spaccare la partita senza riuscire a cambiare marcia, anche per la densità avversaria e per qualche scelta poco pulita negli sviluppi laterali. La ripresa, invece, offre una fisionomia diversa: il passaggio dal 4-3-3 a una sorta di 4-2-4 produce un Real Forio più aggressivo, più vicino alla porta e ancora più padrone del campo. La presenza contemporanea di quattro uomini offensivi non genera, però, l’impatto sperato. Si vedono controllo e personalità, non si vedono altrettanti traversoni o attacchi con sufficiente riempimento dell’area.

La squadra crea, arriva bene sulla trequarti, ma non trova con regolarità le soluzioni per mettere in crisi Ardolino. Alla lunga, però, l’insistenza paga. Il Real Forio continua a spingere, riduce al minimo i rischi e costringe i biancoblù a difendersi in maniera sempre più affannosa. Il rigore nel finale è la naturale conseguenza di una ripresa giocata nella metà campo avversaria e la freddezza di Velotti regala un pareggio meritato che aggiunge un altro tassello alla lunga striscia positiva dei turchi. Il punto è di valore, ottenuto contro una compagine esperta, organizzata e destinata a complicare la vita a molti. La prova offerta, soprattutto nella seconda parte di gara, conferma la crescita caratteriale dei biancoverdi, capaci di restare lucidi anche dentro una sfida ruvida e poco lineare. Un altro passo in avanti, forse non scintillante, ma estremamente concreto.

Il top e il flop

Top: Velotti – Prestazione totale per Velotti: guida la retroguardia con ordine, anticipi puliti e letture puntuali. Nel finale si sgancia con coraggio, trasformandosi quasi in un attaccante aggiunto. Il rigore dell’1-1 corona una gara da leader vero.

Flop: Castagna – Giornata complicata per Castagna: pochi guizzi, iniziative frenate e scelte spesso affrettate. Cerca di accendersi tra le linee senza trovare continuità, poi si innervosisce e perde lucidità proprio quando serviva maggiore freddezza.

Il tabellino: S. Anastasia – Real Forio 1-1

SANT’ANASTASIA: Ardolino, Pelliccia, De Siena, Ciriello, Di Palma (87′ Fiele), Carrotta (66′ Sgambati), Tarcinale (79′ Caiazzo), Liberti (73′ Castagna), Lepre, Lanzone, Varsi (54′ Signorelli). A disp: Iandoli, Ciampi, Napolitano, Piscopo. All. Sansone

REAL FORIO 2014: Delizia, Velotti, Tarascio, Mattera, Castagna (65′ Di Meglio), Serrano (65′ Pelliccia), Iaccarino (46′ Peluso), Di Lorenzo, Florio, Santiago (87′ Pistola), Fernandes Arrulo (46′ Johnson Yeboah)

A disp: Mazzella, D’Alessandro, Di Costanzo, Sivero. All. Sanchez C.

ARBITRO: Francesco Di Rocco della sez. di Pescara

ASSISTENTI: Martello e Pesce

RETI: 5’ Lepre (SA), 93′ Velotti su rig. (RF)

Ammoniti Caiazzo, Liberti, Pelliccia, Sansone dalla panchina (SA); Di Lorenzo, Di Meglio, Iaccarino (RF).

Angoli 2 – 9.

Rec. 2’ e 8’