Cuore gialloblu. Ischia per l’Ucraina: NO ALLA GUERRA

Giallo blu. Il cuore di Ischia è legato al cuore d’Ucraina dagli stessi colori. Cambia poco che se sono divisi in verticale o in orizzontale, se sono affiancati o se, invece, sono sovrapposti: battono uguale.

Ieri sera, Ischia Ponte, si è colorata dei suoi colori. Quel giallo e che blu che si è unito in un immaginario cuore e in un abbraccio di pace che ha superato credo religiosi e politici: LA PACE per l’Ucraina.

Il foto racconto di Luigi Trani

Il commento di Lello Montuori: “No. Il Presidente russo invasore non vedrà l’immagine suggestiva del Castello Aragonese illuminato con i colori della bandiera dell’Ucraina. La guerra non terminerà per questa marcia della pace, nè per le altre che si stanno tenendo in tante delle nostre città. Ma la comunità ucraina di quasi mille donne e uomini che ha scelto Ischia come luogo dove vivere e lavorare, sa di poter contare su un’isola che accoglie ed integra. Una comunità solidale. Parte della famiglia umana” fa eco a quello del sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale: “UCRAINA, ISCHIA NON SI VOLTA Di fronte alle sofferenze del popolo ucraino l’isola d’Ischia non resta indifferente. Come diceva la scienziata Margherita Hack, dobbiamo impegnarci a vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra”.

L’ufficio di Pastorale Sociale della Diocesi di Ischia insieme all’ufficio per l’Ecumenismo, la Caritas diocesana, la Pastorale Giovanile, le associazioni di volontariato e la Comunità Ucraina sull’isola d’Ischia hanno preso parte alla “LA MARATONA DELLA PACE”..

Dalle ore 20.00, tra commozione, dolore e orgoglio, moltissimi hanno percorso Via Luigi Mazzella fino al Piazzale Aragonese per gridare un silenzioso: “basta alla guerra”

Il corteo, partito dalla sede della Curia vescovile in via Seminario, ha raggiunto il Piazzale. Una lunga scia di bandiere e fiaccole che hanno riempito di luce e significato questo “Mercoledì delle ceneri” per chi vive la Pasqua Cattolica. Dalle 21.30, poi, si è tenuta la veglia per la pace con testimonianze e momenti di preghiera e di riflessione presso la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo nel Santuario di San Giovan Giuseppe della Croce. Oggi pomeriggio, giovedì 3 marzo, dalle ore 15.00, si terrà un incontro con le autorità civili e militari, le associazioni di volontariato e il mondo giovanile dell’isola d’Ischia presso il Piazzale di Portosalvo ad Ischia.

Dalle ore 16.30 momento di preghiera e di solidarietà con la comunità ucraina presso la chiesa di Portosalvo.