Cultura. Apre il Museo Civico di Procida negli storici spazi di Terra Murata

Leo Pugliese | Presentazione al pubblico del Museo Civico di Procida: Lunedi 7 settembre 2020 alle ore 10.00 conferenza stampa presso l’ex Conservatorio delle Orfane a Terra Murata. Saranno presenti: Sindaco di Procida Dino Ambrosino, Assessore Antonio Carannante, Direttore del Museo Nicola Scotto di Carlo, i proprietari dell’isola di Vivara sigg. ri Diana, il Prof. M. Marazzi e il Commissario della Riserva Naturale Statale Gennaro Esposito, nominato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nello scorso aprile.

Finalmente abbiamo raggiunto anche questo obiettivo, tra tanti sforzi economici e i ritardi dovuti lockdown del Covid. Il Museo Civico sarà situato nei locali al piano terra dell’ex Conservatorio delle Orfane a Terra Murata e si estenderà anche alla Cappella della Purità. Da oggi Procida ha una rinnovata e preziosa attrattiva turistico/culturale. Ringraziamo le Università Federico II di Napoli e Suor Orsola Benincasa per la grande collaborazione.

Inoltre colgo anche l’occasione per ingraziare il Direttore Nicola Scotto di Carlo e le tante persone che hanno contribuito fattivamente a questo risultato, la Regione Campania in particolar modo il Vice Presidente Bonavitacola e il Dott. Botta – dichiara l’Assessore Antonio Carannante.

Il nostro Museo Civico – precisa il Direttore Nicola Scotto di Carlo – si può considerare una “infrastruttura culturale” in quanto si tratta di una “Istituzione permanente”, al servizio dei Cittadini, nata con lo scopo di studiare, conservare e divulgare la storia, l’archeologia, la geologia, il mare, l’ambiente e la storia della nostra Isola.

Inoltre, è già nata con la Riserva Naturale di Stato una stretta sinergia per ospitare il Centro Visite e Infopoint di Vivara. Il Museo Civico avrà diverse Sezioni: Geologia; Storia Antica dell’Isola di Procida; Storia della Marineria Procidana.Inoltre comprenderà il Centro Visite di Vivara, curata dalla Riserva, su flora, fauna aree protette e Rete Natura 2000 -.

Infine, dopo 18 anni viene trasferita da Napoli a Procida, sempre presso l’ex Conservatorio delle Orfane, la sede del Comitato di Gestione della Riserva di Vivara.

Si tratta di un obiettivo fissato dal Ministero dell’Ambiente che abbiamo raggiunto grazie soprattutto alla forte volontà del Comune di Procida che ha messo a disposizione i locali e due dipendenti comunali. Fondamentale è stato anche il supporto della Regione Campania–Presidenza e Assessorato all’Ambiente, che ha distaccato due dipendenti regionali presso la Riserva, nonché per aver garantito la prevenzione antincendio e la manutenzione della sentieristica attraverso la SMA Campania.

A ciò si aggiunga il forte impegno dell’Arma dei Carabinieri, nella sua componente Forestale e Territoriale per il rafforzamento della sorveglianza della Riserva di Vivara. Sono piccoli passi importanti per una maggiore tutela e valorizzazione di Vivara in piena sintonia con i proprietari signori Diana – afferma il Commissario Gennaro Esposito.

La proprietà di Vivara è ben felice dei risultati ottenuti dal Comune di Procida con il Museo civico e il trasferimento della sede del comitato di gestione della RNS Isola di Vivara da Napoli a Procida località Terra Murata, luogo di grande interesse culturale. Siamo orgogliosi di presenziare a questa giornata per il Museo Civico di Procida che, siamo sicuri, accrescerà il patrimonio storico dell’Isolotto di Vivara al quale anche nostro padre, avv. Giuseppe Diana, era profondamente legato. Auguriamo che il Museo diventi un punto cardine della cultura Procidana e che trasmetta tutto il valore di Vivara e di Procida ai visitatori – affermano i proprietari dell’isolotto