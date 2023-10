Cucina e camere sporche, “punizione” troppo severa per l’hotel di Casamicciola

Gaetano Di Meglio | Le criticità riscontrate dal personale dell’Asl Napoli 2 Nord a seguito di un sopralluogo effettuato ad agosto 2022 sono costate al Suisse Thermal Village di Casamicciola Terme le ordinanze dell’allora commissario prefettizio Calcaterra di divieto di utilizzo dei locali cucina e somministrazione, di due camere e la richiesta di revoca della registrazione amministrativa delle predette attività.

Un provvedimento impugnato innanzi al Tar Campania, che ha però accolto solo parzialmente il ricorso. Solo l’Asl si è costituita in giudizio per resistere.

Oltre alle ordinanze commissariali, la società che gestisce l’albergo chiedeva l’annullamento delle note e verbali dell’Asl Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, che tra l’altro proponeva un provvedimento di inutilizzo delle due stanze «fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e le relative risoluzioni delle criticità descritte inoltre si è disposto ad horas un provvedimento di igienizzazione e la sanificazione di tutta la struttura compreso le attrezzature al fine della tutela della salvaguardia della salute pubblica».

Nella sentenza si elencano le criticità rilevate: «La scarsa condizione di igiene e di sicurezza alimentare dei locali cucina e somministrazione pasti (disordine e con sporco di vecchia data, locale somministrazione con pavimento mal pulito, presenza di rifiuti relativi ad un precedente sequestro nel locale cucina durante la preparazione con pericolo di contaminazione, presenza di diversi alimenti nella cella frigo senza alcuna separazione o protezione da contaminazione, presenza di guarnizioni non idonee, forni incrostati di sporcizia e ruggine)». Ed ancora le pessime condizioni igienico – sanitarie delle due stanze: «Lavabo ammalorato, rubinetteria con tracce di ruggine, box doccia in cattive condizioni igieniche, carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, accessori per igienici ammalorati».

Un quadro non proprio edificante e “rassicurante”.

IL SOPRALLUOGO NON ESEGUITO

Ma per la società ricorrente «difetterebbero i presupposti di legge per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, quali l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data e di far fronte alla situazione di pericolo con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della comunicazione inviata a mezzo pec dalla società in data 27.8.2022 di avvenuta ottemperanza ai rilievi mossi con verbale A.S.L. in pari data sulla condizione della cucina, non sarebbe stato disposto un nuovo sopralluogo e, ancora, non vi sarebbe alcuna indicazione del limite temporale di efficacia delle misure adottate».

Altro motivo di ricorso, «la violazione del principio di proporzionalità in riferimento alla revoca della registrazione amministrativa dell’attività di ristorazione e somministrazione dei pasti». Inoltre, l’Asl «avrebbe serbato un contegno inerte in merito alla richiesta del 4.9.2022 di revoca dei provvedimenti impugnati con conseguente illegittimità dell’azione amministrativa».

L’Azienda Sanitaria, a sua volta, chiedendo il rigetto del ricorso ha replicato «rappresentando che le riportate criticità sono state registrate nell’arco di distinti sopralluoghi nel periodo compreso tra il 29.7.2022 e il 27.8.2022 e non sono state rimosse dalla struttura alberghiera».

Il Tar si era già occupato del caso, avendo nel novembre scorso accolto in parte la domanda cautelare, ma limitatamente a una delle ordinanze commissariali, nella parte in cui disponeva di revocare le registrazioni amministrative dell’attività di ristorazione e somministrazione pubblica della struttura alberghiera con la seguente motivazione: «La misura avversata (revoca piuttosto che sospensione) appare sproporzionata rispetto alle criticità rilevate, non avendo l’amministrazione fissato un congruo termine per il loro superamento, viepiù che la ricorrente ha comunicato, successivamente al sopralluogo ma anteriormente all’adozione del provvedimento gravato, lo svolgimento delle attività necessarie al fine del loro il superamento, senza che si sia proceduto da parte della ASL ad ulteriori sopralluoghi; Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente, previo nuovo sopralluogo da parte della azienda sanitaria». Questo ulteriore sopralluogo, rilevano i giudici, non risulta allo stato espletato.

I CASI DI NON CONFORMITA’

Il collegio della Quinta Sezione, come lasciava prevedere l’accoglimento della richiesta cautelare, ha ritenuto fondato il motivo che censurava la revoca della registrazione amministrativa, che viene definitivamente annullata. Relativamente alla violazione della norma sui controlli, questa prevede: «Se il caso di non conformità è accertato, le autorità competenti: a) intraprendono ogni azione necessaria al fine di determinare l’origine e l’entità della non conformità e per stabilire le responsabilità dell’operatore; e b) adottano le misure opportune per assicurare che l’operatore interessato ponga rimedio ai casi di non conformità e ne impedisca il ripetersi».

E «Nel decidere le misure da adottare, le autorità competenti tengono conto della natura di tale non conformità e dei precedenti dell’operatore per quanto riguarda la conformità».

Tra le disposizioni che possono essere adottate: che l’operatore aumenti la frequenza dei propri controlli; che determinate attività dell’operatore interessato siano soggette a controlli ufficiali più numerosi o sistematici; il richiamo, il ritiro, la rimozione e la distruzione di merci, autorizzando se del caso, il loro impiego per fini diversi da quelli originariamente previsti; l’isolamento o la chiusura, per un periodo di tempo appropriato, della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato o dei suoi stabilimenti, sedi o altri locali; la cessazione per un periodo di tempo appropriato della totalità o di una parte delle attività dell’operatore interessato e, se del caso, dei siti internet che gestisce o utilizza; la sospensione o il ritiro della registrazione o dell’autorizzazione dello stabilimento, impianto, sede o mezzo di trasporto interessato».

PROVVEDIMENTO SPROPORZIONATO

Ed è proprio la misura relativa alla registrazione il punto nodale. Scrivono i giudici: «Come rilevato in un condivisibile precedente giurisprudenziale, gli articolati normativi richiamati che disciplinano la materia della sicurezza alimentare sono chiaramente ispirati al principio di proporzionalità di matrice comunitaria che assume nel procedimento amministrativo un ruolo fondamentale e innovativo poiché offre una maggiore tutelabilità degli interessi del privato; in forza di tale principio il mezzo utilizzato dall’amministrazione pubblica deve al contempo essere idoneo ed efficace allo scopo perseguito.

Tale principio è già presente nel nostro ordinamento come una delle manifestazioni del principio di ragionevolezza nel quale confluiscono i principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento. In tale prospettiva il principio di proporzionalità, richiamando una valutazione che incide sulla misura dell’esercizio del potere, impone alla Pubblica Amministrazione di valutare attentamente le esigenze dei soggetti titolari di interessi coinvolti nell’azione amministrativa, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio per gli interessi stessi».

Un principio che in questo caso non è stato rispettato. La “punizione” era stata troppo severa, in sostanza: «Orbene, a seguito dell’ispezione dei locali della ricorrente, l’amministrazione, oltre ad adottare provvedimenti finalizzati a rimuovere le anomalie riscontrate, procedeva immediatamente a infliggere la misura estrema prevista dalla normativa di settore, ovvero la revoca e cancellazione della registrazione, in violazione del principio di proporzionalità che avrebbe consigliato la provvisoria sospensione, con assegnazione di un termine per sanare le irregolarità riscontrate».

CONDIZIONI IGIENICHE PRECARIE

Per quanto riguarda invece le altre prescrizioni contenute nelle ordinanze commissariali, l’impugnazione è stata ritenuta palesa destituita di fondamento giuridico.

La sentenza infatti evidenzia: «Con riferimento alla insufficiente istruttoria e alla carenza di motivazione, si osserva che l’ordinanza impugnata si fonda sulle risultanze di diversi sopralluoghi dell’amministrazione sanitaria che, come riportato in fatto, aveva rilevato precarie condizioni di igiene nei locali cucina e somministrazione pasti, che si presentavano in stato di forte disordine, con sporco di vecchia data, con pericolo di contaminazione dei rifiuti presenti in prossimità degli alimenti destinati alla clientela, ciò che giustifica l’adozione dei provvedimenti contingibili per cui è causa. Analoghi rilievi sono stati articolati in relazione alle due stanze (precarie condizioni igienico – sanitarie, carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria nei servizi igienici, scarsa pulizia».

Per i giudici «Non pare dubbia, quindi, la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento, costituiti come noto dall’esistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d’urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento».

IL TERMINE DI EFFICACIA

Contestando anche un’ulteriore tesi sostenuta nel ricorso: «Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, non è sempre necessaria l’indicazione di un termine finale di efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente, laddove (come nella fattispecie in esame) la cessazione della situazione di pericolo sia indeterminabile a priori, dipendendo dall’esecuzione degli interventi ad opera del soggetto tenuto di talchè, per converso, con l’ottemperanza, venendo meno la situazione di pericolo, cessa anche, ontologicamente, l’efficacia del provvedimento».

Facendo riferimento agli atti dell’Asl: «A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non è stato documentato il superamento dei profili di criticità, come peraltro risulta da diversi verbali di sopralluogo da parte dell’A.S.L. – l’ultimo dei quali datato 27.8.2022, quindi lo stesso giorno in cui la società invocava una nuova verifica ritenendo di aver rispristinato le condizioni di igiene e di salubrità della struttura – che confermavano, ad esempio, le scarse condizioni di pulizia, la presenza di rifiuti nel locale cucina durante la preparazione dei pasti con pericolo di contaminazione».

Non è nemmeno da tenere in conto l’omesso riscontro alla nota della società con cui chiedeva la revoca dei provvedimenti impugnati. Condividendo l’indirizzo secondo cui «la richiesta avanzata dai privati nei confronti dell’amministrazione al fine di ottenerne un intervento in autotutela è da considerarsi una mera denuncia, con funzione sollecitatoria, che non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di provvedere».

L’accoglimento parziale del ricorso ha comportato la compensazione delle spese.