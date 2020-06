Cuccioli abbandonati a Fontana, l’appello del Sindaco Caruso: “Chi sa qualcosa parli”

Una numerosa cucciolata di tenerissimi cagnolini bianchi è stata ritrovata, a Fontana, dai volontari della Lega Animali di Ischia. Ben 10 cuccioli che hanno bisogno di tutto il supporto possibile da parte di tutti e non solo per poter crescere sani e forti (e trovare casa) ma anche per trovare chi li ha abbandonati. E’ questo il messaggio forte e chiaro lanciato dal sindaco Caruso.

“Martedì – scrive Rosario Caruso sui social – sono stato contattato da Alessandra,Presidente della Lega Animali di Ischia.

Alessandra mi ha inviato le foto di 10 cuccioli di cane.I cuccioli, da quanto riferito,sono stati rinvenuti a Fontana, precisamente a Via Militare.

Stamattina abbiamo sporto denuncia contro ignoti.

L’abbandono degli animali è un reato!

L’abbandono degli animali è anche un atto di inciviltà.

I cuccioli sono assistiti dai volontari, sono stati strappati dalla madre probabilmente a poche ore dalla nascita.

Necessitano di attenzioni costanti,vengono nutriti circa ogni due ore.

Diamo il nostro contributo affinché questi cuccioli vengano strappati alla morte.

In foto potete leggere le modalità di raccolta.

L’invito che rivolgo ai miei concittadini e a chiunque abbia informazioni utili ad individuare il responsabile di questo aberrante gesto è di recarsi presso la stazione dei Carabinieri di Barano e riferire in relazione all’accaduto.

Chi ha visto parli.

Episodi del genere non devono ripetersi.

Non siamo bestie,siamo uomini e donne!!!”