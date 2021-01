Cuccarini positiva al covid, asintomatica attende verifica

ROMA (ITALPRESS) – Lorella Cuccarini è positiva al Covid-19. O, forse, lo ha avuto perchè, sebbene la notizia della positività sia trapelata solo oggi, in realtà il contagio dovrebbe risalire al periodo delle festività natalizie tanto che la showgirl sta bene, è asintomatica ed è in attesa di sottoporsi a un nuovo tampone per verificare l’eventuale avvenuta guarigione.

Domani sera, comunque, la vedremo come sempre ad “Amici”, dove è professoressa di ballo, ma in collegamento da casa.

(ITALPRESS).