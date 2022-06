Csm, Mattarella “Auspico assicuri tempestività e doverosa trasparenza”

ROMA (ITALPRESS) – “Auspico che il Csm continui a svolgere il suo compito con tempestività e doverosa trasparenza in questo ultimo tratto di quadriennio”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipando all’Assemblea plenaria del Csm, dopo la nomina di Luigi Salvato a procuratopre generale della Corte di Cassazione. Per il Capo dello Stato il Csm “è chiamato a fornire il suo essenziale contributo all’attuazione della riforma dell’ordinamento approvata dal Parlamento, nei giorni scorsi”. “Sono sicuro che il procuratore Salvato – ha aggiunto – saprà assicurare una guida efficace della Procura generale alla luce delle sue comprovate qualità professionali e della sua capacità organizzativa, aspetti messi in evidenza nella delibera appena approvata”. “Nella stessa misura saprà certamente fornire un contributo significativo ai lavori di questo consiglio”. Mattarella, a fine seduta, ha espresso le proprie congratulazioni e gli “auguri di buon lavoro” a Salvato. “Esprimo apprezzamento – ha concluso – anche per gli altri partecipanti alla procedura si selezione, entrambi di valore professionale indiscusso”. E ancora “un convinto ringraziamento al procuratore uscente Giovanni Salvi, per l’impegno di tutta la sua carriera”. “Ha assunto questo incarico – ricorda Mattarella – in uno dei momenti più difficili per la magistratura, assicurando una guida in autentica autonomia, ponendo il massimo impegno alla tutela della indipendenza della magistratura”.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –