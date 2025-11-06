giovedì, Novembre 6, 2025
CSI-Mattei, gli studenti-detective alla Questura di Napoli

Dalla sala operativa alla Polizia Scientifica: gli studenti dell’Istituto “E. Mattei” tra tecnologie investigative, scena del crimine e educazione alla legalità

Mattinata diversa dal solito per gli studenti dell’Istituto Tecnico “E. Mattei”, protagonisti di un’uscita didattica alla Questura di Napoli, dove hanno potuto conoscere da vicino il lavoro della sala operativa e della Polizia Scientifica. Un’esperienza concreta, che ha trasformato nozioni spesso astratte in immagini, procedure e storie vissute sul campo.

Nella sala operativa gli studenti hanno scoperto il “cuore” del controllo del territorio: un presidio che gestisce circa 1.400 segnalazioni al giorno, molte delle quali arrivano attraverso l’app YouPol, strumento ormai centrale per le segnalazioni in tempo reale. Agenti e operatori hanno illustrato come vengono smistate le chiamate, come si coordinano gli interventi e come, attraverso i monitor e i sistemi di comunicazione, si tiene sotto controllo l’intera area di Napoli e provincia, garantendo risposte tempestive alle emergenze.

La seconda parte della visita si è svolta con gli specialisti della Polizia Scientifica, un chimico e un dattiloscopista, che hanno accompagnato i ragazzi dentro il lavoro sulle scene del crimine. È stato spiegato come si cristallizza una scena, quali protocolli si seguono per non contaminare le prove, come si rilevano le impronte digitali e in che modo si preleva e conserva il DNA. Gli studenti hanno ascoltato, passo dopo passo, ciò che accade dal momento dell’arrivo degli operatori fino alla catalogazione degli elementi utili alle indagini.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle nuove tecnologie e della digitalizzazione, oggi fondamentali per ricostruire ambienti, movimenti e possibili dinamiche dei fatti: dalla fotografia forense alle ricostruzioni virtuali, strumenti che permettono di “rivedere” la scena del crimine anche a distanza di tempo, mantenendo intatto il quadro probatorio.

In chiusura, alcuni studenti hanno potuto sperimentare in prima persona il rilevamento delle impronte delle mani, vivendo da vicino una delle attività più note ma anche più delicate della Polizia Scientifica. Un gesto semplice solo in apparenza, che richiede metodo, precisione e rigoroso rispetto delle procedure.

La visita si è conclusa con il ringraziamento alla Polizia di Stato per la disponibilità e per il quotidiano servizio reso alla collettività, in un incontro che ha unito orientamento, educazione alla legalità e consapevolezza civica.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

