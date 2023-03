CSA, Vigili urbani a “scuola” al comune di Ischia

Sabato mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Ischia si è tenuto il secondo Corso di formazione organizzato dal CSA sull’isola di Ischia e rivolto ad operatori di Polizia Municipale l’evento è stato gratuitamente patrocinato dal Comune di Ischia.

Il corso ha avuto come relatore il docente della Scuola Regionale di Polizia di Benevento già Comandante della radiomobile della Polizia Locale di Napoli Giuseppe Cortese e come moderatore il Maresciallo Pasquale D’Ascoli appartenente al Nucleo di Polizia Turistica del medesimo Comando.

Gli argomenti esaminati nel seminario riguardavano la ricostruzione degli incidenti stradali che costituisce un’attività complessa che coinvolge varie discipline, l’appuntamento ha inteso fornire un quadro d’insieme dell’attività finalizzata a ricostruire l’andamento di un incidente stradale nella forma più completa, dalla sua dinamica ai comportamenti da tenere in caso di sinistro.

Il CSA è stato pioniere sulla nostra isola nel organizzare appuntamenti formativi in presenza, rivolta a tutti i comandi perché reputa la formazione professionale ed integrata l ‘unico strumento per adeguarsi ai protocolli operativi con la finalità di standardizzare le procedure da adottare durante le attività di polizia.