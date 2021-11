Crudo | #4WD

“Il Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR) del 25/8/2018 art. 8 vieta l’iscrizione ai social ai minori di anni 16. Gli Stati, di concerto con le compagnie telefoniche, hanno fissato il loro limite e molti hanno scelto 14 anni per la navigazione sui social. Valutate bene, prima dell’iscrizione a un social, l’età giusta per navigare, da concordare con i genitori o con chi ha la tutela giuridica, con eventuale consenso.”

“Crudo”, il nuovo libro della mia amica scrittrice-poliziotta-stelliera Ornella Della Libera, termina con questo richiamo. E non è un caso che esso sia stato posizionato al termine delle dieci, brevi ma intensissime storie narrate: storie di vita recente, al passo coi tempi, che tramutano un libro per ragazzi in un prezioso vademecum per genitori che, come scrive l’autrice in uno dei “semafori verdi”, siano disposti ad ascoltare, dialogare, confrontarsi e tanto altro, per il bene dei propri figli.

“Crudo”, edito da Marietti Junior (ISBN – EAN 9788836140367), si divora in meno di due ore di uno dei classici, uggiosi pomeriggi invernali in cui non puoi né andare a passeggio col cane né dedicarti alla consueta partita di tennis; o in una di quelle serate che proprio non vuoi dedicare ad un reality, un talk show o un talent qualsiasi in tivù. Personalmente ho ritrovato quella penna dolce e creativa che amo tanto e che sa spaziare delicatamente in qualsiasi contesto decida di cimentarsi. Ma soprattutto ho avuto modo di apprezzare l’evoluzione del linguaggio di Ornella, che forte della sua esperienza sul campo e del contatto vis-à-vis da esperta con migliaia di giovani in ogni parte d’Italia, diventa sempre più appropriato, digeribile e comprensibile per il suo target di riferimento.

“Crudo”, insieme a Leslie, Callaghan, Elena, Antonio, Martina, Fabrizio, Stella, Alberto e Stefania, Ahmed, Francesca, Andrea e Andrea, entrerà in punta di piedi nelle Vostre case e -ne sono sicuro- difficilmente uscirà più dal Vostro cuore.