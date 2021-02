Crolli all’alveo La Rita. Pronti a chiedere la Calamità Naturale

- Advertisement -

Ida Trofa|La Rita, è ancora presto per Alveo 2.0. Altissima la preoccupazione dopo gli abusi e i crolli. Il comune di Casamicciola Terme pronto a chiudere lo stato di Calamità naturale. Dovrà essere anche la Protezione civile ad Intervenire. Contattato già il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli. Il sindaco Giovanni Battista Castagna ha già notiziato e verificato la posizione anche del sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale, il comune confinate ed interessato dall’attraversamento dell’alveo ritenuto a rischio.

Dopo i crolli e la paura a “La Rita“, entrano nel vivo, dunque, tutte le fasi legate all’emergenza in atto e per progettare la messa in sicurezza dell’area interessata dai crolli e dai fenomeni connessi alla funzionalità dell’alveo. Quest’ultima rappresenta il punto più sensibile e maggiormente interessata dagli effetti dei suddetti crolli. Siamo a Casamicciola Terme, nel cuore del terremoto per antonomasia. Stamani proprio al municipio di Casamicciola Terme si è tenuta una riunione tecnica sul tema delle competenze nell’ambito della necessaria messa in sicurezza dell’alveo, del tombato e della strada interessati dai processi avvenuti e da quelli ancora in atto.

Il cratere sismico di Ischia, lo ricordiamo, è l’unico in Italia a non avere una dichiarazione di stato di emergenza (con grave nocumento dichiarata cessata nel 2019) ma una ricostruzione in regime ordinario e dunque non c’è altro strumento nè mezzi e forze speciali per contrastare lo stato di grave compromissione dell’interesse primari della popolazione connesso ai crolli ed a rischio alveo intasato.