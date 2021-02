Crolli a cava La Rita. Giocano all’allegro tavolo tecnico e la bomba rombato resta innescata

Ida Trofa | Emergenza “Cava La Rita“. Si susseguono gli incontro ed i carteggi istituzionali. Ma di concreto non c’è granché. E’ stato convocato, infatti, il secondo tavolo tecnico in relazione e nel merito dei crolli registratisi in detta zona. Sarà verosimilmente, dunque, un nuovo venerdì di passione e di sterili summit.

L’ennesima perdita di tempo a cui saranno, nuovamente, presenti i vari enti coinvolti nella gestione (ma anche no) del territorio. Tutti invitati a sedere al tavolo delle chiacchiere, dalla Protezione civile, al Genio Civile per poi proseguire con la Città Metropolitana e la Regione Campania, passando per l’Autorità di Bacino e lo staff del settore regionale Pianificazione del territorio unitamente al commissariato per la ricostruzione. Un nuovo appuntamento, lo ricordiamo, fissato già all’indomani della prima riunione tenutasi il 19 febbraio scorso.

Al termine di quel primo tavolo tecnico i sindaci di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno avevano inviato al governo la richiesta di stato di calamità. Una richiesta rimasta sin qui inesitata. Ora più che mai, attesa l’urgenza e il rischio imminente di potenziali catastrofi, legate alla bomba innescata dal crollo che hai intasato il trombato, con gravi ripercussioni a monte e a valle, il Comune di Casamicciola Terme ha ritenuto necessario riconvocare l’incontro per verificare lo stato dell’arte, ovvero il nulla.

Gli attori di questa tragicomica vicenda sono stati convocati per il 26 febbraio alle ore 12:00 presso il Comune di Casamicciola Terme. Insomma, i decisori istituzionali giocano all’allegro tavolo tecnico e l’ordigno tombato resta ben innescato. Anzi alimenta il suo potenziale esplosivo con il passare del tempo.