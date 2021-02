Crollano le antiche Terme La Rita

- Advertisement -

Via Terme La Rita a Casamicciola Terme. Maxi crollo presso le “vecchie” e diroccate strutture balneotermali. A venire giù completamente è stata una parte dell’agglomerato una volta vanto della cittadina con il nome di Terme La Rita o Santa Rita. Si tratta delle Terme Monti, Si tratta di un luogo abbandonato di tre piani fuori terra ormai abbandonate dal 2017. La zona era interdetta e dichiarata rossa a seguito del sisma del 21 agosto 2017 e da poco era stata riaperta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri i Vigili del Fuoco, Enel ed Evi. Interdetta nuovamente l’area ed evacuata immediatamente subito dopo il crollo una famiglia. Staccate tutte le utenze in attesa che venga ripristinato lo stato di sicurezza. Nella originaria piazza La Rita era residente al momento un solo cittadino, imprenditore napoletano trapiantato ad Ischia, ed in fitto presso una abitazione del posto mai danneggiata dal terremoto. Il crollo ha purtroppo interdetto la viabilità e destabilizzato ulteriormente le già precarie condizioni dell’area. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Giovan Battista Castagna. Al termine del sopralluogo è stato stabilito che si interverrà per programmare la rimozione dei prodotti crollati sulla pubblica via appena le condizioni meteo lo consentiranno. La struttura era comunque già ammalorata da tempo, transennata è chiusa e l’attività termale trasferita in via Calata Sant Antonio, poco distante. Il sisma, l’incuria e l’abbandono unitamente alle copiose piogge di queste settimane hanno fatto il resto.

Lo ricordiamo l’area è a confine tra i due comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, accessibile però solo dal primo comune e per via Terme Rita.