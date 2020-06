Crolla solaio ad Albizzate, muoiono una donna e i suoi due bimbi

Tragico incidente ad Albizzate, nel Varesotto. Una mamma e i suoi due bimbi di quindici mesi e di cinque anni hanno perso la vita a causa del crollo del solaio di un edificio.

Il fatto è accaduto a metà pomeriggio, quando una donna stava passeggiando con i suoi figli vicino al muro dell’edificio. Parte del tetto improvvisamente è crollato. La madre e il figlio di cinque anni sono morti sul colpo, mentre la piccola di 15 mesi è

stata trasportata d’urgenza in ospedale in gravi condizioni. La bimba nonostante i tentativi disperati dei medici, non ce l’ha fatta.

