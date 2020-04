Crolla ponte ad Aulla, coinvolti due furgoni

MASSA CARRARA (ITALPRESS) – Un ponte e’ crollato ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, sulla ex strada provinciale 70, ora strada statale 330. Il ponte si trova in localita’ Albiano.

E’ rimasto ferito il conducente di un furgone, mentre l’autista di un altro furgone e’ illeso.

La strada e’ chiusa in localita’ Albiano Magra (km 10,500) e il traffico e’ deviato con indicazioni sul posto.

Il tratto e’ recentemente rientrato nella competenza Anas.

Risultano coinvolti due veicoli. Forze di Polizia e Vigili del Fuoco sono sul posto.

I tecnici Anas sono intervenuti per tutti gli accertamenti e i rilievi del caso.

