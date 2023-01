Crolla ancora Via Giovanni Mazzella. Forio e le strade della paura

Continua a crollare Via Giovanni Mazzella. La costa di Forio, in particolare il tratto che va dal Soccorso a Citara è oggetto di numerosi smottamenti, di frane a mere di pericoli costanti. La costa, impossibile negarlo, sta subendo danni gravi a causa delle forti mareggiate e delle piogge incessanti. Parti del costone, come tutti sanno, sono già cadute in mare, causando preoccupazione tra i residenti della zona e gettano una forte ombra sulla qualità dei lavori eseguiti negli anni dai vari enti.

Il comune di Forio, in parte colpevole, non potuto fare altro che istituite il senso unico di marcia sulla strada e limitare, ancora di più la viabilità. Si attende un intervento serio e concreto da parte degli esperti per risolvere la situazione e tranquillizzare i residenti. Il fato che il crollo sia vicino alla residenza del Sindaco Del Deo, in qualche modo, preoccupa e tranquillizza. Nel senso: “speriamo che faccia qualcosa visto che gli sta vicino”…