CRISI TERMALE A ISCHIA, FIMIANI MOLLA

Gaetano Di Meglio | E’ arrivata, un’altra volta, la parola “fine” per le “Terme di Ischia”, per i suoi 20 dipendenti e per le loro relative famiglie. Una fine “quasi annunciata” ma che, nonostante i tentativi tra le parti, non ha saputo trovare un happy ending. Tutt’altro.

Il dottor Antonio Fimiani e la sua Alga srl hanno tirato i remi in barca lo scorso 9 marzo. Una resa diversa da tante altre. La posizione di Fimiani è semplice: fatemi pagare i debiti. Quella del comune, invece, “vorrebbe restare senza pagare”. La verità, come al solito sta nel mezzo. La vicenda, però, è legata ad una storia di fidejussioni, di un debito certo e delle modalità di rientro.

LA STORIA. Era l’11 marzo del 2022 quando la giunta di Ischia concede alla società di Fimiani otto anni di tempo per rientrare della somma di 308.404,61 euro relativa alla situazione debitoria fino al 31 dicembre 2021. In quell’occasione la giunta di Ischia definì anche i nuovi canoni per proseguire con l’impresa: ovvero 45.000 euro per il 2022, 56.000 per il 2023 e 112.659,00 per gli anni dal 2024 al 2029. Inoltre, con la stessa determina, si stabiliva che per i canoni arretrati e per la TARI non versata la società avrebbe corrisposto una rata annuale di euro 46.231,00. Per questo piano finanziario la giunta decide anche che l’azienda si impegnasse per la stipula di polizze fidejussorie a garanzia delle nuove pattuizioni e del piano di rientro.

Il 31 maggio del 2022, con una PEC, l’ALGA srl scrive al comune di Ischia: “Oggetto: contratto di “presa d’atto del piano economico finanziario di affidamento gestione (fitto d’azienda) della conduzione e gestione dello stabilimento termale denominato Terme di Ischia sito in Ischia alla via delle Terme n° 15, di proprietà del Comune di Ischia, con riferimento all’attività termale­ sanitaria, termale estetica e termale beauty farm”.

LE FIDEJUSSIONI DEL 2022. Una nota inviata all’allora responsabile comunale, Gaetano Grasso, che sarebbe servita per la stipula di quanto necessario per il prosieguo. In quell’occasione Fimiani “trasmette la cauzione definitiva ex art. 103, d.lgs. 50/2016, per l’importo di € 114.679,36, quantificata sul complessivo importo di € 1.146.794,00, con scadenza 31/12/2029”, ovvero il 10% di quanto dovuto così come previsto dalla legge richiamata dal gestore.

Ed è lo stesso gestore che, in quell’occasione, aggiunge: “Tenuto altresì conto che è ormai trascorso il primo semestre solare, per il solo corrente anno 2022 la scadenza del pagamento del canone e della quota di debitoria di competenza resta, per l’effetto, tra le parti prorogata e fissata al 10/12/2022; pertanto si trasmette – a garanzia del predetto pagamento – fideiussione pari a complessivi € 91.231,00 i cui effetti verranno a scadere il 31/12/2022.”

E ancora: “Le obbligazioni di pagamento per i successivi anni restano disciplinate, senza ulteriori oneri a carico della scrivente società, conformemente al sottoscrivendo contratto. Acquisiti ed accettati i termini e gli effetti sul sottoscrivendo contratto in virtù dei documenti in questa sede trasmessi, si darà seguito provvedendo – evidenzia ancora Fimiani – alla sottoscrizione del contratto. In tal senso si resta in attesa di ricevere stesso mezzo convocazione per la sottoscrizione del contratto”.

Sembrava tutto liscio, le elezioni, la vittoria di Enzo Ferrandino contro nessuno, il cambio di dirigenti (non sempre fortunato, vedi De Angelis al “Rispoli”) e si arriva a marzo 2023 quando Fimiani dice stop.

E’ la festa della donna quando il gestore delle Terme di Ischia invia al comune una nota dai toni diversi dai soliti: «Invito alla ripresa in consegna dello stabilimento “Terme di Ischia”»

“Alga s.r.l. – si legge -, in persona del legale rappresentante, dott. Antonio Fimiani, significa quanto appresso. Come è noto, i! contratto di fitto d’azienda in relazione al bene individuato in oggetto, intercorso tra la scrivente società ed il Comune di Ischia, stipulato con atto pubblico del 05/12/2011, rep. n. 5663, è cessato in data 05/12/2021. E’ altresì noto che la scrivente società, durante la vigenza del richiamato rapporto contrattuale, ha più volte manifestato all’Ente la difficolta operativa generata dal susseguirsi di eventi straordinari ed imprevedibili, certamente non imputabili all‘affittuaria, quali il terremoto e la pandemia da Covid 19, che purtroppo hanno caratterizzato in negativo i flussi turistici degli ultimi anni, così pregiudicando l’esercizio dell’attività.

Per vero, poi, è stata sollecitata all’amministrazione, in più riprese, l’adozione di provvedimenti per contenere gli effetti distorsivi di tali eventi, evidentemente straordinari ed imprevedibili, senza di fatto ottenere alcun pratico ed effettivo riscontro, se non da ultimo, lo scorso anno, l’adozione della delibera di Giunta Comunale dell’11/03/2022 n. 28, alla quale di fatto non è stato dato seguito, non essendo stati sottoscritti i consequenziali atti negoziali. In ragione di tanto, non potendo la scrivente società può restare in una condizione di perdurante stallo e di incertezza giuridica, essendo allo stato chiusa la struttura al pubblico, con la presente ed a tutti gli effetti di legge, si invita l’amministrazione del Comune di Ischia, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro-tempore, a volere prendere in riconsegna l’immobile, riconoscendo e liquidando alla scrivente quanto dovutole per i miglioramenti apportati al bene, comunque denominati, che saranno accertati in contraddittorio in sede di verbale di riconsegna, non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, previa sottoscrizione di relativo verbale, riservandosi la scrivente società, in mancanza, ogni più opportuna iniziativa.”

Dopo questa corrispondenza, per verità di cronaca, il carteggio tra Alga e Comune si è arricchito di ulteriori note tuttavia, però, non c’è stato nessun nuovo aggiornamento o sviluppo. Alga sta smontando quanto ti sua competenza ed è pronta al rilascio della struttura ad Enzo Ferrandino così come annunciato lo scorso 8 marzo.

E ora? E i 20 dipendenti delle terme? E l’azienda “Terme di Ischia”? Tornano al proprietario come una patata bollente, ops, una pentola bollente e, sicuramente, qualcuno si scotterà.