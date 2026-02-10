Crisi RSA Villa Mercede, ieri nuovo incontro in Prefettura. Irene Iacono: “Tutti al lavoro per chiudere al meglio la vicenda»

Quando la sanità incontra il lavoro, la realtà smette di essere teoria e diventa una faccenda che pesa sulle vite delle persone. La vicenda legata alla RSA Villa Mercede è tornata al centro del confronto istituzionale, riaccendendo l’attenzione su una fase di passaggio complessa che coinvolge assistenza, occupazione e responsabilità pubbliche. Un percorso ancora aperto, fatto di interlocuzioni e scelte da definire, nel tentativo di tenere insieme continuità del servizio e tutela dei lavoratori.

Si è svolto l’incontro programmato in Prefettura sulla vertenza di Villa Mercede, alla presenza anche dei sindaci dell’isola d’Ischia. Il Comune maggiormente coinvolto è quello di Serrara Fontana. Il sindaco, Irene Iacono, ci spiega quali sono gli aggiornamenti.

“Ieri pomeriggio si è tenuto l’incontro in Prefettura, al quale hanno partecipato l’ASL, i sindacati, la cooperativa che gestiva il servizio e le amministrazioni comunali, con l’obiettivo di compiere passi in avanti sulla vicenda Villa Mercede. Al tavolo è emersa la volontà di individuare la soluzione migliore, sia per quanto riguarda la ricollocazione delle figure che erano in servizio presso la struttura, sia per la continuità delle attività.

L’ASL ha comunicato che sono già in essere diversi bandi di concorso per il reperimento di alcune professionalità e che le procedure sono state avviate e a breve entreranno nella fase operativa.

Parallelamente si stanno valutando altre soluzioni per le figure che non possono essere assunte direttamente perché non rientrano nei profili sanitari. L’impressione complessiva è che ci sia la volontà concreta di chiudere nel modo migliore questa vicenda e di garantire che la struttura continui a erogare il massimo dei servizi ai propri ospiti”.

Nei giorni scorsi si è parlato dell’internalizzazione del servizio. Il timore di molti dipendenti è quello di perdere il posto di lavoro, anche perché non è possibile applicare il passaggio di cantiere come avviene negli appalti pubblici. Per chi resterà fuori si sta individuando una soluzione?

“Per chi rischia di restare fuori si stanno valutando tutte le opzioni possibili, con l’obiettivo di tutelare le posizioni lavorative. È evidente che esistono criticità e che si tratta di questioni delicate e complesse.

La procedura in corso non è stata revocata e si procederà con una internalizzazione temporanea del servizio, per poi valutare gli esiti successivi.

Prefettura, ASL, sindacati e amministrazioni comunali stanno lavorando con l’intento di salvaguardare i livelli occupazionali e garantire al tempo stesso i livelli essenziali di assistenza e il funzionamento della struttura”.

Ci sono ulteriori aggiornamenti o un nuovo incontro già fissato?

“Il prossimo passo sarà un confronto tra le amministrazioni comunali e la Direzione generale dell’ASL, per valutare ulteriori strade e possibili opzioni.

Al momento l’ultimo aggiornamento è questo: ci siamo dati un nuovo appuntamento alla prossima settimana, anche perché la cooperativa dovrà svolgere alcune valutazioni anche di natura legale. In questi giorni saranno quindi effettuati gli approfondimenti necessari e poi ci riaggiorneremo”.