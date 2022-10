La crisi del Real Forio, come in parte vi avevo anticipato in qualche

“commento ignorante” di qualche settimana fa e che qualcuno aveva licenziato

come non adatto dal proprio piccolo scranno di vacanteria, è scoppiata dopo l’ennesima sconfitta della squadra. Una sconfitta amara che, diciamocelo,

è arrivata quando la partita era quasi finita e quando, ormai, tutte le forze si erano esaurite.

Una crisi che un responsabile con nome e cognome: Billone Monti. Un responsabile reo confesso che non lo ha nascosto, che non ha accampato scuse e, come fanno i leader, è in primo piano a prendersi le sue responsabilità e ad analizzare gli errori. Fa scudo sui suoi giovani ragazzi, attutisce il colpo e non scappa. A bordo campo, dopo l’amaro triplice fischio della gara con il Napoli United, il direttore sportivo del Real Forio, Vito Manna, non riesce a nascondere

la sua delusione.

“Peccato, questa sconfitta è maturata nel finale ed è una beffa per come si era evoluta la partita. Credo che il pareggio sarebbe stato un risultato più che giusto. Purtroppo – chiosa Manna – nelle ultime partite sono gli episodi che ci stanno condannando. Il 2 a 0 è arrivato dopo lo scoramento del primo gol, sempre a tempo scaduto. Abbiamo provato a reagire ma ormai era finita. Quando prendi l’uno a zero al quarantottesimo il risultato è una beffa. Però siamo all’inizio del campionato e abbiamo giocato solo cinque gare, speravamo

di fare qualche punto in più arrivati a questo punto. Non dobbiamo fare drammi e dobbiamo lavorare come stiamo facendo e come stanno facendo i ragazzi”.

Il direttore, poi, fa chiarezza su momento di confronto che hanno avuto l’allenatore e la società.

“Nessun problema con Billone però c’è rabbia per i grandi sacrifici che non solo fa la società ma anche i ragazzi e i mister stanno facendo. Vediamo l’impegno che mette tutta la squadra. Il mister è una persona schietta con cui ci confrontiamo sempre. Non abbiamo nulla da nascondere e, sia quando le cose

vanno bene sia quando vanno male, c’è un continuo confronto per cercare di migliorare. Poi, si sa, nel calcio solo i risultati aiutano a migliorare

l’umore. E speriamo che questi risultati arrivino presto”

Commentando la gara e analizzando quanto visto fino ad oggi, Manna è ancora amaro: “Nel primo tempo non siamo partiti bene. Iandoli ha fatto due interventi importanti. Solo dopo siamo riusciti a mettere in difficoltà la loro difesa ma non in molte occasioni”

Questa è una costante di questo avvio foriano. La mancanza di proposizione e questo atteggiamento mentale poco competitivo del Real Forio sono un argomento che, Manna in parte giustifica con la qualità del Napoli United:

“Bisogna dire che il Napoli United è una squadra molto bene attrezzata e che dalla tre quarti hanno dei giocatori di grande qualità che posso farti

male. Per noi era la prima volta in cui eravamo arrivati al novantesimo senza prendere gol. Questo è già un passo avanti rispetto alle precedenti gare. Ma questa è una piccola consolazione. C’è da migliorare”. Già, ci verrebbe

da dire.

UNA MAGLIA PER MARCO

Sabato, prima dell’inizio della gara di campionato con il Napoli United, il Real Forio 2014 ha omaggiato Marco Castaldi, il tifoso biancoverde protagonista

di uno sfortunato incidente nel mese di agosto allo stadio Mazzella mentre installava uno striscione del tifo foriano. La consegna della maglietta,

con il numero uno, è stata effettuata dal presidente Luigi Amato, dal Dg Giuseppe Caruso e dal capitano Accurso. Sappiamo che il nostro è stato soltanto un piccolo gesto, ma siamo stati contenti di strappare almeno un sorriso a Marco che ci sostiene con amore e passione. La settimana

scorsa, a Castaldi era stato dedicato il gol di Pasquale Savio.