Crisi idrica, il dispetto dell’EVI ai lettori de Il Dispari

Purtroppo, avendo criticato al gestione dell’EVI in più salse e avendo smascherato e disinnescato alcune trappole che gli uffici di Via Leonardo Mazzella stavano tramando contro i sindaci e contro i cittadini, siamo stati censurati ed esclusi dalla diffusione dei comunicati stampa dell’EVI.

Fino ad oggi abbiamo fatto finta di niente anche perché fare da megafono a testi propagandistici non ci piace e lo lasciamo fare agli altri (che sembrano sappiano fare solo quello!). Però, questa volta, siccome le informazioni riguardano i cittadini, sperando che dal comune di Casamicciola non abbiano modificato nulla, ecco l’avviso che interessa tutti i nostri lettori.

L’EVI spa informa che la Regione Campania deve effettuare degli urgenti lavori di adeguamento alle due estremità della condotta idrica sottomarina che parte da Torregaveta ed approda in località Punta Molino, nel Comune di Ischia. Per questo motivo, la Regione procederà alla chiusura della condotta dalle ore 8.00 di mercoledì 10 giugno alle ore 8.00 di giovedì 11 giugno. Si potranno dunque verificare cali di pressione e qualche disservizio sull’intero territorio dell’isola d’Ischia. Va da sé che, nel caso (come probabile) che i lavori finiscano molto prima rispetto al previsto, l’erogazione sarà riaperta di conseguenza in anticipo. Nell’occasione si consiglia a tutti gli utenti di verificare il funzionamento e l’efficienza degli impianti di accumulo privati di cui devono disporre, a norma di contratto e di regolamento.