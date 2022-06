Crisi idrica, aggiornamento. I serbatoi sul territorio sono in chiusura

Arrivata solo poco fa una nota ufficiale dalla Regione Campania sulla crisi idrica che non riguarda solo Ischia. La centrale elettrica KO è quella di Mugnano, non di Melito, come ci avevano detto per tutta la mattinata.

Purtroppo per ora è impossibile fare previsioni. I serbatoi sul territorio sono in chiusura. Fermo impianto disollevamento di Mugnano Q110 per avaria ENEL.

A causa della disalimentazione elettrica dell’impianto di Mugnano Qt.110 tutti gli enti in indirizzo subiranno una riduzione e/o interruzione dell’erogazione idrica. Tanto si comunica affinché gli enti in indirizzo possano predisporre i provvedimenti di propria competenza, al fine di ridurre al minimo i disagi per gli abitanti e le aziende interessate.

N.B. al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua.