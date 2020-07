L’EVI informa che, per terminare i lavori di riparazione della condotta di adduzione danneggiatasi il 7 luglio, dalle ore 14.00 di giovedì 9 luglio e fino alle ore 8.00 di venerdì 10 luglio la Regione Campania procederà a chiudere nuovamente l’erogazione idrica per tutto il Comune di Barano e per le zone del Comune di Ischia ad esso limitrofe.