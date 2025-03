Crisi del Tribunale. Rossetti: “Azione forte contro le udienze a Napoli. Con il COA impugneremo il decreto Garzo”

Con l’avvocato Cristiano Rossetti per commentare questa data storica per il settore penale presso il Tribunale di Ischia. È la data in cui, secondo i decreti della Presidente Garzo, ufficialmente si blocca l’azione penale applicata a Ischia, almeno quella riferita al giudice togato. Sappiamo che da giovedì prossimo sarà la giudice della Nona Sezione Penale, la dottoressa Cangiano, a dover valutare i 205 processi che erano in carico alla dottoressa Bianco.

Prima di scendere nei dettagli e commentare insieme anche le azioni di protesta messe in campo dall’avvocatura napoletana e ischitana, le chiedo: è la prima volta che la sezione distaccata di Ischia nella sua storia viene privata delle udienze del giudice togato?

“Sì, è la prima volta. In passato, come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, si erano trovate altre soluzioni: in assenza di un giudice togato si era deciso di applicarne uno a Ischia, anche temporaneamente, per consentire la trattazione dei processi. Oggi, invece, si è scelta una soluzione diversa pur in presenza delle stesse difficoltà, ovvero una carenza di organico che mette in difficoltà il Presidente del Tribunale. Tuttavia, si è deciso di dirottare tutti i processi del giudice togato a Napoli, piuttosto che assegnare un nuovo giudice a Ischia”.

Quindi questa mattina il GOP del Tribunale di Ischia sa già a chi rinviare i processi in calendario per l’udienza. Tecnicamente, quali passi si dovranno compiere? E inoltre, ormai è da settimane che andiamo avanti senza la dottoressa Bianco: che differenza c’è rispetto ai processi trattati fino ad oggi?

“Da quando la dottoressa Bianco è stata trasferita all’Ufficio GIP, il GUP ha rinviato tutti i processi fissati per il giovedì a un’udienza successiva, sempre di giovedì e sempre a Ischia. Tuttavia, ora la situazione cambia: d’ora in poi il GUP non rinvierà più i processi a un’altra data a Ischia, ma li rinvierà direttamente alla dottoressa Cangiano, il giudice designato per la trattazione di questi processi a Napoli. Ora non sappiamo ancora come la dottoressa Cangiano inserirà questi processi nel proprio ruolo, che immaginiamo sia già piuttosto pieno, quindi dovrà trovare date disponibili per trattare i processi provenienti da Ischia insieme ai suoi”.

Quindi i processi “togati” potranno essere svolti anche in altri giorni e non più solo il giovedì?

“Per ora non sappiamo se è una coincidenza o una scelta precisa, ma la dottoressa Cangiano ha udienza il giovedì. In teoria, questi processi verranno trattati nell’udienza del giovedì a Napoli”.

Ovviamente la dottoressa Cangiano non potrà trattare i processi che aveva già fissati di giovedì, giusto?

“I processi ischitani verranno trattati a margine dei processi già in carico alla dottoressa Cangiano, il che aumenterà notevolmente il suo carico di lavoro. Per questo motivo, sempre su disposizione del Presidente del Tribunale, la dottoressa Cangiano dovrà assegnare alcuni dei suoi processi a un altro GUP della propria sezione, per alleggerire il proprio ruolo. Questo significa che i processi che non richiedono necessariamente un giudice togato saranno assegnati a un altro GUP, mentre lei si occuperà sia dei processi previsti per un giudice togato sia dei processi provenienti da Ischia”.

Tutto questo andrà quindi a incidere sia sulla durata dei processi di Ischia che su quelli della Nona Sezione Penale di Napoli?

“Questo complesso procedimento avrà un impatto non solo sui processi che erano già in carico alla sezione di Ischia, ma anche sui processi della Nona Sezione Penale, che dovranno essere in parte smistati ad altri giudici onorari. Ciò comporterà rallentamenti per entrambe le sezioni”.

Davanti a questa situazione, la vostra reazione non si è fatta attendere. Abbiamo letto il comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha proclamato un’astensione dalle udienze penali per il 3 aprile. Una protesta significativa, che non riguarda solo la sezione distaccata di Ischia, ma ha una risonanza più ampia, coinvolgendo l’intero Tribunale di Napoli.

“Fin dal primo momento abbiamo condiviso con il Consiglio dell’Ordine la necessità di adottare iniziative comuni, per dare maggiore peso alla nostra protesta. Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di convocare un’assemblea con tutti gli iscritti al foro di Napoli per discutere la questione e ha proclamato un’astensione dalle udienze civili e penali di tutto il circondario napoletano. Inoltre, ha manifestato l’intenzione di impugnare il provvedimento della Presidente Garzo davanti al TAR, ritenendo che danneggi i cittadini più che gli avvocati. Anche i sindaci stanno valutando di presentare un ricorso autonomo per tutelare i diritti della cittadinanza”.

Una sola giornata di astensione sarà sufficiente per sensibilizzare su questa problematica o avete in programma altre iniziative?

“Personalmente ritengo che l’astensione sia una forte manifestazione di dissenso. È più efficace un’astensione unitaria di tutto il foro di Napoli piuttosto che una prolungata astensione solo da parte della sezione distaccata di Ischia, che probabilmente non avrebbe alcun effetto pratico. Infatti, i processi si terranno comunque a Napoli e i rinvii verranno disposti con o senza la presenza degli avvocati. L’astensione dell’intero foro di Napoli, invece, sottolinea che non si tratta di una questione che riguarda solo alcuni avvocati ischitani, ma di una violazione dei diritti della cittadinanza, che devono essere garantiti senza discriminazioni territoriali”.