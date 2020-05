Crisi da covid e lotta tra poveri. Pozzuoli carica sui nostri turisti

Qualcuno l’aveva previsto: il corona virus ci renderà tutti più poveri anche se speravamo almeno non di spirito. Invece a Pozzuoli l’emergenza economica indotta da quella sanitaria diventa morale: diversi commercianti hanno infatti chiesto al sindaco Figliolia di imporre una tassa di imbarco ai turisti diretti ad Ischia e Procida per rimpinguare le casse comunali dai minori introiti di tassa sui rifiuti e sul suolo pubblico di cui chiedono il taglio.

Sono passati pochi mesi dall’ultima sconfitta subita dal sindaco flegreo in tema di gabelle per l’imbarco per le isole e la lezione non è stata ancora compresa se 65 tra proprietari di bar, ristoranti, pub ed alberghi tornano alla carica riproponendo una tassa ai danni dei nostri turisti per pagarne di meno loro, vittime come tutti della crisi indotta dalla pandemia.In effetti i commercianti puteolani hanno elaborato una piattaforma di proposte di ben 15 punti e che comprende tra l’altro l’abolizione di qualsiasi imposta comunale fino al 1 giugno, una decurtazione del 75% sul suolo pubblico e sui rifiuti dalla riapertura delle attività sino a fine anno, la riduzione delle tariffe delle strisce blu; se approvate queste proposte toglierebbero somme importanti al bilancio dell’ente comunale non c’è dubbio alcuno.

Si tratta di un pericolo concreto per tantissimi comuni italiani che si trovano, anche sulla nostra isola, da un lato con l’esigenza di aiutare centinaia di attività commerciali sull’orlo del baratro per l’emergenza covid e dall’altro con quella di salvaguardare il bilancio per non dover dichiarare dissesto finanziario.

Ad Ischia però nessuno ha pensato di inguaiare altri, di iniziare una guerra fra poveri in un momento così drammatico della nostra storia.

Eppure pare che gli uffici comunali del comune puteolano siano davvero al lavoro per dare corso alla richiesta dei commercianti del Movimento Pubblici Esercizi e pensano di introdurre di nuovo una tassa di passaggio per il centro storico, con l’istituzione di una maxi area a traffico limitato che, anche per evitare l’ennesima sconfitta nelle aule del tribunale amministrativo regionale, sarebbe destinata ai non residenti sulle isole.

Per coerenza dobbiamo sottolineare che a nostra parere da Pozzuoli non si può solo prendere e pretendere.

Non è infatti in discussione che la cittadina flegrea ricavi molti più svantaggi che bonus dall’essere lo snodo principale dei veicoli in partenza per Ischia e Procida e non possiamo certo ignorare gli effetti negativi del conseguente inquinamento ambientale ed acustico, del surplus indesiderato di traffico che spesso manda in tilt vaste zone anche fuori dal centro cittadino: una compensazione per Pozzuoli sarebbe onestamente opportuna.Non ci pare però assolutamente questo il momento storico per quella che, più che un’idea per risolvere i propri guai, pare una ripicca rancorosa contro due località più amate dai turisti; non crediamo inoltre che pagando una tassa (di imbarco, di passaggio, di attraversamento ztl chiamatela come volete) i turisti diretti alle isole non abbiano poi diritto a dei servizi: date loro una stazione marittima, ristoro, organizzazione negli imbarchi e sicurezza e poi potremo riparlarne.