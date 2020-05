CRI per te! Il Flashmob della Croce Rossa Italiana sez.Ischia

Hanno colorato di gioia e di musica le strade della nostra isola: da Ischia a Casamicciola, passando per Lacco Ameno, Forio e Serrara Fontana. Un ideale giro dell’isola con tanta musica e divertimento per dire “GRAZIE”.

Sono i componenti della Croce Rossa Italiana sezione di Ischia che, con un flash mob fresco e coinvolgente, hanno voluto ringraziare tutti per la collaborazione in queste dure giornate di lockdown e di inizio della ripresa oltre a sottolineare che la CRI c’è sempre al fianco di tutti.

Bellissimo il flash mob nello spazio antistante l’ingresso del Rizzoli. Un momento di grande emozione, l’ennesimo, presso il preside Sanitario Anna Rizzoli di Lacco Ameno. I volontari della Croce Rossa di Ischia hanno reso il meritato omaggio al personale dell’Ospedale Anna Rizzoli. Le auto schierate davanti all’edificio e il saluto di decine di uomini in divisa rossa del soccorso italiano non hanno potuto non commuovere tutti i presenti. Il lavoro dei medici e dei paramedici e dell’Ospedale Rizzoli è un’opera preziosissima e ,merita il giusto tributo.

E le immagini che li ritraggono ai piedi del Castello Aragonese di Ischia, del Soccorso di Forio, del centro storico di Forio, del belvedere di Serrara Fontana o piazzale Ancora a Casamicciola stanno facendo, da ore, il giro del web proprio per la loro forza semplice, veritiera e “di cuore”.

Ricordiamo che i componenti della Croce Rossa Italiana nostrana, come i colleghi in terraferma, sono impegnati giorno dopo giorno nella grande lotta al covid-19 e sono, davvero, al fianco di chiunque abbia necessità, con grande professionalità e spirito di sacrificio.

Complimenti a tutti per l’iniziativa e per il bellissimo lavoro che portate avanti, siamo noi, a dire Grazie a voi!

foto franco trani