Creatività e professionalità in passerella: gli studenti del “Telese” protagonisti alla Stazione Marittima di Napoli

Una mattinata all’insegna della creatività e della collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio si è svolta oggi alla Stazione Marittima di Napoli. In occasione di una conferenza stampa ufficiale, gli studenti e le studentesse delle classi quinte dell’indirizzo Grafico dell’Istituto Professionale di Stato “Vincenzo Telese” hanno presentato il loro progetto di promozione pubblicitaria dedicato proprio alla storica stazione partenopea.

Alla presenza del dott. Colognato della Società Terminal S.p.A. di Napoli, dell’avv. Annunziata, commissario straordinario dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e dell’on. Teresa Armato, assessore al Turismo del Comune di Napoli, i giovani creativi hanno illustrato il loro lavoro, culminato nella realizzazione di t-shirt e shopper-bag personalizzate, pensate come strumenti di comunicazione e merchandising per valorizzare l’identità della Stazione Marittima.

Un’iniziativa che testimonia non solo la qualità della formazione dell’indirizzo Grafico del “Telese”, ma anche la crescente sinergia tra il mondo della scuola e quello del lavoro, in particolare in ambiti chiave come quello del design, della comunicazione visiva e del marketing turistico.

«È una grande soddisfazione vedere i nostri ragazzi protagonisti in un contesto così prestigioso – ha commentato un docente accompagnatore –. Questo progetto premia anni di impegno e rappresenta un’opportunità concreta per mettere in pratica quanto appreso, con uno sguardo professionale e consapevole verso il futuro».

Con sede tra le isole di Ischia e Procida, l’I.P.S. “Vincenzo Telese” si conferma dunque una fucina di talenti e una realtà d’eccellenza nel panorama formativo campano. Un esempio virtuoso di come l’educazione possa incidere positivamente sul territorio, offrendo agli studenti non solo competenze tecniche, ma anche stimoli culturali e prospettive reali di crescita.

Un progetto che lascia il segno, dunque, come le stampe che gli studenti hanno impresso sulle loro creazioni: colorate, originali e piene di significato. Proprio come il futuro che stanno costruendo.