Crac Calise, il pubblico ministero: “un progetto che allo stato si appalesa inconsistente”

Gaetano Di Meglio | La storia del crac Calise, che vi abbiamo dettagliatamente raccontato a marzo, ha fatto registrare nella giornata di ieri un nuovo capitolo con il sequestro eseguito nell’ambito del procedimento penale.

Infatti su delega del Procuratore della Repubblica facente funzioni, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, Terza sezione – “Criminalità Economica”, avente ad oggetto beni mobili e immobili per un valore complessivo di oltre 1,2 milioni di euro.

La misura è stata disposta nei confronti dei cinque imprenditori Elisa, Emiddio, Marianna e Maria Calise e Domenico Raccioppoli, indagati, tra l’altro, per i reati di bancarotta fraudolenta ed omesso versamento di ritenute.

Il sequestro operato ieri dalla Guardia di Finanza costituisce l’epilogo delle indagini condotte nei confronti del gruppo imprenditoriale Calise. Le fiamme gialle, dopo aver vivisezionato con attenzione le società appartenenti al gruppo e tutte le attività poste in essere negli ultimi anni, nella relazione trasmessa alla Procura della Repubblica concludevano per la sussistenza della bancarotta fraudolenta. Si è evidenziato in sostanza che il gruppo Calise, «pur trovandosi in uno stato di insolvenza irreversibile, avrebbe realizzato distrazioni in danno del ceto creditorio mediante la non corretta tenuta della contabilità aziendale e false informazioni riportate in bilancio».

Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale disposta in sede di indagini preliminari e soggetto ad impugnazione da parte degli interessati.

Lo scorso marzo, quando abbiamo iniziato a narrare questa vicenda che vede al centro il gruppo imprenditoriale che ha fatto la storia dell’isola, emergevano dalle indagini della Guardia di Finanza una serie di elementi che hanno poi condotto a quanto verificatosi nella giornata di ieri. Iniziamo a ripercorrere la storia come si è sviluppata dalle indagini e continueremo la narrazione nei prossimi giorni, per meglio capire come si è giunti al sequestro disposto dal gip.

IL PRIMO ARTICOLO

Di seguito la prima puntata del “dossier” che avevamo pubblicato a marzo.

«Questa storia è scritta con gli atti della Procura della Repubblica di Napoli, con gli atti del Tribunale Civile e con le relazioni ufficiali che ci raccontano di come il “gruppo Calise” o, almeno, le società che si muovono attorno all’impero Calise, sono coinvolte.

La Procura di Napoli ha avanzato istanza di liquidazione giudiziale per le società Marianna Calise Srl e istanza di liquidazione giudiziale società Calise Al Porto Srl in Liquidazione e per entrambe il 15 febbraio 2023 si è svolta udienza presso il Tribunale Di Napoli, VII Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Gianpiero Scoppa, Dr. Edmondo Cacace e Dr. Marco Pugliese.

Un’udienza che si è svolta alla presenza del ricorrente, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, la dr.ssa Maria Cristina Ribera unitamente al ct dr. Montaperto e al Maresciallo della Guardia di Finanza dr.ssa Laura Angelino e il capitano Antonio Giglio e il luogo tenente Tano Forte, alla presenza della parte resistente l’avv. Generoso Santarpia e del consulente Canzano Francesco e del dr. Femiano asseveratore e del sig. Raccioppoli Domenico, legale rappresentante della COMMISSARIO GIUDIZIALE immobiliare. Assenti per motivi di salute i legali rappresentanti delle proponenti il concordato.

Per il tribunale “la sensazione è che sia in atto una operazione di spoliazione” ovvero la “Sottrazione sistematica, non necessariamente violenta, di beni, possessi o diritti altrui”.

ANTICHI RAPPORTI DI NATURA “AFFETTIVA”

Dal verbale d’udienza emerge che il sig. Raccioppoli Domenico legale rappresentante della COMMISSARIO GIUDIZIALE immobiliare evidenzia di essere intervenuti in questa vicenda in quanto legati alla famiglia Calise da antichi rapporti sia di natura “affettiva” quali frequentatori turisti di Ischia che commerciale quali fornitori di imballaggi. Si è deciso di intervenire per il superamento della crisi e la prosecuzione dell’attività aziendale (cd. continuità indiretta) provvedendo sia direttamente a sanare le principali criticità coi lavoratori che vantavano stipendi arretrati che con i fornitori per i quali esistevano pendenze che ostacolavano strategicamente la prosecuzione dell’attività. Si sta poi lavorando alla predisposizione di un piano industriale. E’ stata costituita infatti nel 2021 una nuova società (Calise espresso S.r.l.) di cui sono soci Rosa Raccioppoli e Clelia Raccioppoli. Tale società ha preso in fitto l’azienda e nell’ipotesi di lavori dovrebbe definitivamente subentrarvi. Si è provveduto alla stima del patrimonio immobiliare che dovrebbe ammontare a circa 5,5 milioni di euro e l’offerta dal ceto creditorio è attestata su quei valoro oltre a un incremento (fino a 6 milioni circa). L’esposizione del gruppo Calise (ma sono in corso approfondimenti) dovrebbe aggirarsi su circa 5 milioni e circa 3 milioni nei confronti del sistema bancario. Si insiste pertanto per la concessione del termine che ha lo scopo proprio di consentire di approntare i necessari conteggi e operare le opportune valutazioni evidenziando che tutte le citate operazioni sono effettuate alla luce del sole.

IL PUBBLICO MINISTERO: FORTE PREOCCUPAZIONE E UN PROGETTO CHE SI APPALESA INCONSISTENTE

Il Pubblico ministero si rimette alle determinazioni del Tribunale ma ha forte preoccupazione circa le attività che sono state compiute o che possono essere compiute, anche attraverso pagamenti preferenziali. Ribadisce che la famiglia Calise aveva già introdotto ipotesi di ristrutturazione che poi sono state abbandonate con effetti potenzialmente negativi sul ceto creditorio; il tutto a fronte di un progetto che allo stato si appalesa inconsistente.

60 GIORNI PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il Tribunale nella sopraindicata composizione rilevato che allo stato vanno concessi i termini per la predisposizione del piano di concordato, non potendosi ritenere a ciò ostativa la precedente procedura di ristrutturazione poi definita in rito per rinuncia alla relativa domanda; considerato che a tale fine va disposto l’immediato versamento dell’importo di euro 15mila per le spese di ciascuna delle procedure e che il proponente relazioni periodicamente sull’attività svolta; ritenuto necessaria la nomina di un commissario giudiziale per le opportune attività di controllo; e fissa un termine di giorni 60 entro il quale il debitore, salvo proroghe in presenza dei relativi presupposti, deve depositare la proposta di concordato preventivo oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis C.C.1.1., complete degli allegati e documenti prescritti.

LE PRESCRIZIONI

Nomina commissario giudiziale dr. Achille Coppola, che riferirà immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l’articolo 49, comma 3, lettera f). Dispone che sino alla scadenza del termine assegnato la parte debitrice deve depositare mensilmente e previa acquisizione del parere del commissario giudiziale che ha la vigilanza: una relazione sulla gestione finanziaria dell’impresa, attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, che sarà iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; ordina al debitore il versamento, entro 3 giorni di una somma di euro 15mila per le spese della procedura.

LE INDAGINI

La Guardia di Finanza di Ischia, nella sua dettagliata relazione, che ha messo ai raggi X il “gruppo Calise”, ha messo in chiaro come il patrimonio del gruppo si sia depauperato in maniera progressiva negli anni.

Eccone un estratto: “un depauperamento dell’attivo patrimoniale che, da ultimo (raffronto anni 2019 e 2020), si attesta in 7,6 milioni di euro, che, verosimilmente appaiono derivanti dalla svalutazione e/o ammortamenti rilevati nell’’anno 2020 per 8,77 milioni di euro; tuttavia, se si considera il valore totale delle immobilizzazioni nell’anno di partenza ed ammontanti ad € 30,8 milioni di euro, gli assets dal 2011 al 2018, sebbene gli ammortamenti e le svalutazioni non siano significativi, già risultano ridotte a fine 2018 per oltre 16 milioni di euro;

una perdita d’esercizio sistemica dal 2018 al 2020 e che, da ultimo, nel solo anno 2020 supera gli 11,8 milioni di euro, a fronte di un andamento dei risultati di esercizio generalmente positivo, sebbene non in linea con gli adeguati indici di redditività;

anche il patrimonio netto, a fronte di un capitale sociale pressoché in linea, denota uno squadro negativo dal 2011 al 2018, pari a circa 7,5 milioni di euro, tra il 2018 ed il 2019 un ulteriore ammanco di oltre 2,1 milioni di euro e, infine, tra il 2019 ed il 2020 un ulteriore ammanco di oltre 9,3 milioni di euro, per un totale di periodo pari ad oltre 19 milioni di euro. A fattor comune per le suddette società si rileva, avuto riguardo al solo attivo patrimoniale ed al patrimonio netto aziendale, che dalle predette società vi sia stato un ammanco di ricchezza aziendale, dissipata dalle operazioni societarie poste in essere nel periodo in esame, quantomeno complessivamente ammontante ad € 20.204.423 (€ 41.589.512 svalutazione assets dal 2011 al 2020 al lordo di € 21.385.089 svalutazione anno 2020).

Se si considerano le diminuzioni di valore dell’attivo patrimoniale, relativi al solo periodo 2018-2020, opportunamente raffrontati con le svalutazioni operate, si otterranno valori pressoché analoghi, sebbene nei restanti periodi di imposta (2011-2017), si evidenziano già significative diminuzioni delle immobilizzazioni non giustificate dagli ammortamenti e svalutazioni”».