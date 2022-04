CPL Concordia, la Cassazione assolve Massimo Ferrandino: “Annullata la condanna”

Dopo 8 anni di battaglia giudiziaria e la condanna di primo grado poi confermata in appello, ieri la Suprema Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna che vedeva conivolto Massimo Ferrandino, fratello di Giosi ex sindaco di Ischia e alcuni dirigenti della CPL Concordia.

La sentenza dei massimi giudici amministrativi annulla il CAPO B, quello relativo alla “istigazione alla corruzione” e che fa eco all’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Napoli per le accuse mosse all’ex sindaco di Ischia e passata in giudicato pochi mesi fa.

Un ultimo e definitivo tassello nella vicenda giudiziaria ha travolto la Cpl Concordia e l’isola d’Ischia che è arrivata dopo quattro ore di udienza e un’attesa di sette

In attesa delle motivazioni , vale la pena ricordare che a settembre scorso, il reato era stato derubricato: da corruzione a istigazione alla corruzione. Il processo d’Appello nell’ambito della vicenda Cpl per la metanizzazione di Ischia (dal 2004 al 2009) si era chiuso con la condanna (tuttavia dimezzata) per Casari e per Verrini per cui, però, restano altri capi della condanna.

Per Massimo Ferrandino, invece, si chiude una pagina molto lunga. Una triste storia di giustizia mal gestista che, oltre a qualche risarcimento, si aggiunge alla lunga lista di sbagli con la toga.