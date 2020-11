Covid19. Screening scolastico a Serrara Fontana

Rosario Caruso, sindaco di Serrara Fontana, informa dell’inizio di una campagna di screening presso le scuole quando le stesse ripartiranno in presenza.

“Il 22 ottobre – dichiara il primo cittadino – abbiamo approvato la delibera con la quale è stato approvato il protocollo per lo screening degli alunni residenti che frequentano l’Istituto Comprensivo Forio 2.

Considerata la chiusura della scuola sarà possibile iniziare la campagna di screening quando si ritornerà a scuola in presenza.

Un medico si occuperà della somministrazione dei test, ai quali naturalmente ci si potrà sottoporre su base volontaria.

Il protocollo è stato stilato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Forio 2.

La nostra intenzione era di estendere il test a tutti gli alunni residenti ma capirete che sarebbe inutile, dal punto di vista del monitoraggio dei negativi/ positivi, eseguire il test se ad effettuarlo non è l’intera classe.

Speriamo che tutti decidano di far eseguire il test ai propri figli altrimenti come ho detto sopra non si procederà ad eseguirlo nelle classi ove non si raggiungerà il 100% di adesioni.

Monitorare a cadenza quindicinale o mensile riduce il rischio di casi di focolai nelle classi.

Il Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro della Salute, avrebbe dovuto prevedere un piano di screening ad inizio anno scolastico per tutto il personale scolastico e gli alunni. La priorità era questa se si voleva garantire una scuola sicura, nei limiti del possibile perchè sappiamo bene che il rischio zero non esiste.

Il Ministro ha preferito i banchi con le rotelle.

Noi, seppur con il limite delle risorse, proviamo a dare qualcosa in più in termini di sicurezza e a tenere sempre lo sguardo vigile su tutto ciò che riguarda il mondo della scuola.”