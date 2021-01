Covid19 e scuola: dall’11 gennaio screening a Serrara Fontana

Riprendono, in vista della ripartenza della Scuola, gli screening tramite tampone antigenico a Serrara Fontana.

Rosario Caruso, sindaco di Serrara Fontana, dichiara: “Per lunedì 11 abbiamo organizzato nuovamente lo screening mediante somministrazione di tampone antigenico per tutti gli alunni, i docenti ed il personale ata dell’infanzia e della primaria siti sul territorio di Serrara Fontana.

Invito tutti i genitori a prestare il proprio consenso.

Lo screening è un servizio che offriamo per salvaguardare la salute di tutti.

Invito ancora i genitori a tenere comportamenti ancora più responsabili, nelle attività esterne al contesto scolastico.

Possiamo fare tanto per evitare contagi.

Serve il massimo impegno, da parte di tutti.”