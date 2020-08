Covid19, due casi positivi a Ischia

Aumentano i casi di positività al virus Covid19 in tutta Italia ed anche la nostra isola registra, in queste ore, due nuove positività.

I numeri riportati dal quotidiano bollettino regionale, infatti, comprendono anche due residenti nel comune di Ischia, entrambi asintomatici e già in isolamento fiduciario.

I due soggetti, stando a quanto si apprende, sono una donna e una bambine e sono legati al caso di positività del residente di Barano d’Ischia registrato domenica scorsa. A seguito di quella positività, infatti, l’intero nucleo familiare era stato posto in autoisolamento e sottoposto a tamponi, come prevede il protocollo messo in atto dall’Asl Napoli 2 Nord.