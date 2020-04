Covid19. Contagio “mal” gestito, rabbia doppia per un ischitano

Ricoverato al fianco di molti positivi a La Schiana, viene dimesso senza nessuna informazione e limitazione. Gli dicono che è a rischio, ma è in attesa del tampone che non arriva. Parte la denuncia del medico

Gaetano Di Meglio | Da queste stesse colonne, con Gianni Vuoso, vi avevamo raccontato la storia di un noto imprenditore isolano “vittima” di un groviglio creato dall’ASL Na2 Nord e dall’ASL Napoli 1. Una storia di ordinaria disorganizzazione. Una storia, triste, di un cittadino ischitano preso in giro da due Aziende Sanitarie. Una “doppia rabbia” che, in questo periodo di pandemia, fanno più male di quelle di sempre!

L’uomo, circa venti di giorni fa, era stato ricoverato all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, dopo il trasferimento dal nosocomio isolano “Anna Rizzoli”. Sottoposto ad un intervento per le sue patologie, é stato poi dimesso dopo una settimana di degenza.

Ma é a questo punto che la storia, per molti versi, si complica.

Come abbiamo riportato nell’edizione cartacea di ieri, infatti, l’uomo non ha fatto ritorno a Ischia ma é rimasto nella città di Napoli per effettuare un periodo di quarantena.

Domenica però, attraverso una telefonata dei responsabili de La Schiana, l’uomo é stato informato della situazione emergenziale del reparto presso cui era stato ricoverato e anche di un dettaglio che ha fatto salire il livello di allerta di preoccupazione a causa della morte del degente ricoverato proprio di fianco all’imprenditore isolano.

Di qui la comunicazione dell’imminente arrivo dei sanitari per l’effettuazione del tampone che, come i nostri lettori sapranno, da domenica scorsa, ancora deve essere realizzato.

Però, la storia si arricchisce di nuovi particolari e, dalla denuncia del medico curante, emerge una triste verità che incolpa sia l’ASL Napoli 2 Nord sia l’ASL Napoli 1.

Due colpe, distinte che, partendo dalla denuncia del medico curante dell’uomo proviamo a mettere bene in evidenza.

“Il ricovero durato dieci giorni è stato contemporaneo alla esplosione dei casi di positività al coronavirus – scrive il medico di fiducia del paziente ischitano nella sua denuncia -. Nella stanza dove era alloggiato si sono verificati più casi di positività. Dai giornali abbiamo appreso che ci sono molti casi tra operatori e ricoverati e che è stata richiesta per tutti diagnosi tramite accertamento della presenza del virus (Tampone). Di questo ci siamo accertati personalmente poiché in contatto con i pazienti suddetti»

E qui arriva il primo siluro contro l’ASL Napoli 2 Nord. Parole pesanti come macigni che, collegati all’esplosione dei contagi che abbiamo registrato a Villa Mercede, ci fanno ben capire quale sia il livello di approssimazione e di grave disattenzione con cui stanno operando gli uomini di Antonio D’Amore.

«Ora, alla dimissione – scrive ancora il medico di famiglia – non sono state date indicazioni particolari circa una eventuale contumacia, che comunque il paziente ha deciso, su mio consiglio, di osservare. Non è tornato ad Ischia, ma la sta osservando a Napoli.”

Capito? Ti ricovero tra i postivi al Covid-19, ti dimetto, tu vai a casa, in giro, a fare quello che vuoi e, volendo, a contagiare chi ti pare. E tutto questo, purtroppo è quello che è successo alla nonnina di Villa Mercede.

Si scherza con la vita delle persone! Assurdo! E, pensando alla vita delle persone non possiamo accettare, in nessun modo, il mal comune mezzo gaudio.

Se l’ASL Napoli 2Nord piange, l’ASL Napoli 1 non ride.

E’ ancora il medico di fiducia di questo cittadino ischitano che mette nero su bianco

“A tal ragione, chiedo come mai, nonostante la segnalazione dell’ospedale di Pozzuoli alla Asl Napoli 2 Nord e al Distretto 36 di pertinenza, che ha richiesto a sua volta l’effettuazione del tampone, questo non sia stato recepito ed effettuato dalla Asl Napoli 1 Centro ove attualmente è domiciliato”.

Vieni ricoverato, scopri di essere stato al centro della peggiore esplosione di contagio verificata nella nostra Regione, ti dimettono male, ti avvisano e di dimenticano. Assurdo!

L’imprenditore isolano, che al momento non presenta sintomi, é preoccupato per se e per i conoscenti cui entra in contatto e il medico di fiducia, con la denuncia, chiede anche “pertanto essendo stato effettuato il tampone a tutti i contatti stretti verificatisi nell’ospedale, chiedo che con somma urgenza venga effettuato (…) sia tampone per accertamento del virus sia prelievo per accertamento dell’immunità.”

Una denuncia puntuale e dettagliata che accende più di un riflettore sulle manchevolezze della nostra Asl di riferimento e quella, più grande, la Napoli 1. Ritardi e disagi che mettono a repentaglio la vita non solo dei diretti interessati ma anche, e soprattutto, di tutti quanti entrano in contatto con in potenziale soggetto a rischio son diventati all’ordine del giorno. Una prassi consolidata.

Se questa è una corretta gestione dei contagi da Covid19…

Le parole finali del medico di fiducia di questo cittadino ischitano sono pesanti come una sentenza: “Preciso che in base alle notizie cliniche sull’epidemia, il paziente potrebbe essere portatore asintomatico o paucisintomatico e questo cagionare danno alla sua persona ed anche ai suoi familiari e conoscenti. Pertanto essendo stato effettuato il tampone a tutti i contatti stretti verificatisi nell’ospedale, chiedo che con somma urgenza venga effettuato anche a lui»