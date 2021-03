Covid & Vaccini. Il settore trasporti alza la voce in loro supporto corre la FIT-CISL: “Vaccinateli!”

Dopo le richieste e gli appelli delle categorie del Settore trasporti in merito al Covid-19 ed alla necessità di prevedere opportune vaccinazioni, anche i sindacati con la FIT-CISL intervengono in sostegno dei lavoratori del Trasporto marittimo. Per loro si rinova la richiesta di attenzione. A farsi portavoce della categoria il segretario Regionale Raffaele Formisano e il segretario generale Alfonso Langella con le ultime richieste inoltrate al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed al presidente della Commissione trasporti in Consiglio Regionale della Campania Luca Cascone, al coordinamento del sistema sanitario Antonio Postiglione oltre che per conoscenza alle società di navigazione.

Ecco quanto riportato dagli esponenti sindacali ai massimi vertici regionali del settore in merito alla Richiesta vaccinazione operatori settore trasporti: “Nell’ambito della Campagna Vaccinazione Covid-19 si sostiene la necessità di prevedere quanto necessario per i lavoratori Trasporto marittimo-Regione Campania.

La scrivente Organizzazione in mento alla Campagna di Vaccinazioni indicata in oggetto, pur condividendo la necessità di tutelare i personale sanitario e sociosanitario; residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani e le persone di età avanzata, chiede con la presente nota le necessarie attenzioni per i personale dei Trasporto marittimo. Dai piani di Vaccinazioni Nazionali e Regionali viene data la priorità. oltre alle richiamate categorie sopra indicate alle categorie di popolazione, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali (insegnanti personale scolastico forze dell’ordine, personale carceri, etc) escludendo o omettendo di indicare di fatto le lavoratrici e i lavoratori dei trasporti. Ricordiamo che gli operatori del settore erogano servizi essenziali per la collettività e che il trasporto marittimo verso le isole del golfo di Napoli assume, in questa fase pandemica importanza fondamentale, dal momento che le stesse spesso non sono attrezzate a fronteggiare l’emergenza.

Si chiede pertanto che tale categoria di lavoratori rientrino tra o soggetti da inserire, in modo prioritario, nel programma di vaccinazioni La scrivente Fit Cisl chiede quanto sopra per la necessità di garantire i servizi all’utenza, la salute dei lavoratori e il contenimento dei contagi tra ia popolazione.

Restando a disposizione per un eventuale confronto”. Un richiesta più che legittima al termine di mesi in cui, nell’ambito della campagna vaccinale stiamo assistendo al solito pressappochismo e alla creazione delle immancabili corsie preferenziali di sorta. Una richiesta che si reitera e che speriamo possa essere soddisfatta al più presto.»