Covid & vaccini. Il Forio Basket medita il ritiro!

Quella di sabato 3 aprile (scontro al vertice col Benevento) potrebbe essere la seconda e ultima partita interna stagionale del Forio Basket, impegnato in un campionato iniziato in ritardo, con una formula anomala (come sono tutte quelle delle discipline sportive di squadra che hanno ripreso tra fine gennaio, febbraio e marzo) in una fase in cui la pandemia continua a farla da padrona. E’ un momento in cui le amministrazioni comunali sono alla ricerca di spazi idonei per la somministrazione dei vaccini. Ebbene, è di sabato pomeriggio la notizia che il Comune di Forio ha concesso all’Asl l’utilizzo gratuito del palazzetto dello sport.

Non si è fatta attendere la reazione del presidente del Forio Basket, Vito Iacono, secondo il quale il prosieguo del campionato della squadra biancorossa potrebbe essere segnato. L’alternativa sarebbe continuare il campionato a Pozzuoli. Il rischio è che Iacono inoltri la dolorosa comunicazione del ritiro alla FIP (con tutte le conseguenze del caso, soprattutto ammende). Addio sogni di gloria? La salute prima di tutto, ovvio che sia così.

Tuttavia, senza sforzarsi di trovare delle soluzioni alternative, si corre il rischio di affossare una realtà di cui si parla un gran bene in tutti gli ambienti cestistici. Basta fare un giro sui siti specializzati, sui social, così come sui giornali locali. Nel suo piccolo, il Forio Basket è un veicolo pubblicitario, in questo specifico momento il fiore all’occhiello dello sport isolano.

«Avevo denunciato al presidente del Coni ed ai presidenti delle regioni interessate la inopportunità di iniziare il campionato di Serie C Gold di basket – scrive Vito Iacono, riallacciandosi alle dichiarazioni rilasciate al termine della vittoriosa gara casalinga con il B.C. Irpinia – perché prioritaria l’emergenza sanitaria, l’andamento epidemiologico e la campagna vaccinale. e continuo a pensarla così. Appena ce lo chiederanno, libereremo la struttura ritirandoci dal campionato, ma fino a quella data chiedo ai ragazzi di lavorare sodo e di non pensare allo spazio rubato, anche se per una valida ragione».

Oltre ad essere delegato Coni e presidente della squadra locale di basket, Vito Iacono è anche un politico e la vis polemica è diretta a chi gestisce la cosa pubblica. «Tutto giusto – continua Iacono – anche se… un centro vaccinale vicino ad un’area di gestione dei rifiuti in un’area ad altissima densità abitativa e con pochi parcheggi. E tutti stanno zitti! E’ quanto accade nel nostro comune per il solito dispetto e la gratuita cattiveria a chi, a torto o a ragione, la pensa diversamente da loro. Non capisco cosa c’entri Vito Iacono con il diritto allo sport o con i sacrifici che da anni stanno facendo decine di persone o con i sogni spezzati di chi ha aspettato due anni per tornare a giocare a casa propria. Ancora una volta calpestati diritti, civiltà, passione.

Ma per una popolazione di 70.000 persone quanti centri vaccinali occorrono? E’ vero, il responsabile del procedimento mi aveva preavvertito ed avevo chiesto se la delibera fosse corredata da dati in termini di spazi necessari, di numero di vaccinatori, di numeri di vaccini. Se c’era un programma dettagliato che “imponesse” la scelta del palazzetto dello sport di Forio e non invece altri siti. Chiedevo se anche gli altri comuni concorressero alla campagna vaccinale. Ischia, per esempio, dove ci sono tantissime altre palestre scolastiche dove svolgere l’attività sportiva e magari poteva essere utilizzato il palazzetto dello sport, il “solito” palazzo reale, la palestra scolastica a Lacco Ameno vicino al Rizzoli, i cinema, la sala consiliare a Forio, il centro polifunzionale a Fontana, sale congressi. Non avevo detto niente per non infrangere i loro sogni, condizionare il loro lavoro, perché mi aspettavo chiarimenti, una strategia, almeno di conoscere i tempi. ed invece leggo già di un contratto di comodato! Rispetteremo le cose che ci diranno di fare. Gli uomini di sport sanno come rispettare le regole, anche quelle che offendono sensibilità ed intelligenze, almeno nel modo in cui vengono imposte. E soprattutto – chiude Vito Iacono – se è proprio necessario ed indispensabile per uscire da questo terribile momento. Sono altre le cose importanti!».