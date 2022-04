Covid, Speranza “Pandemia non è conclusa, serve cautela”

ROMA (ITALPRESS) – “La pandemia non è conclusa, siamo usciti dallo stato di emergenza, siamo in una fase diversa rispetto al passato, ma il virus non è scomparso. Il numero dei contagi è significativo, ogni abbiamo oltre 1milione di persone che hanno il Covid, alcuni finisco ancora in ospedale e perdono la vita. Per me ogni volta che una sola persona perde la vita c’è ancora un pezzo di lavoro da fare. Dobbiamo continuare a dire con forza che non bisogna abbassare la guardia, bisogna avere cautela e insistere sulla campagna di vaccinazione che è stata l’arma fondamentale”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervento alla conferenza nazionale sulla questione medica organizzata dalla Fnomceo.

