Covid, siamo tutti Capobianchi!

Ieri è stato compiuto, decisamente, un passo molto importate e marcato verso la fine (si spera) di questa acuta fase di pandemia da Covid19. Una data storica che rimarrà, per molti versi, impressa nella memoria di tutti. Ieri, 27 dicembre 2020 sono state somministrate le prime dosi del vaccino anti Covid19 anche in Italia e, tra i primi a ricevere il trattamento, vi è anche la dott.ssa Maria Rosaria Capobianchi, direttore del laboratorio di virologia dello Spallanzani e a capo del team di ricercatori che per primi hanno isolato il virus Sars-Cov-2. Ma, soprattutto, procidana d.o.c. e tra le figure scientifiche più di rilievo del panorama internazionale.

“Mi sento benissimo. La scelta è stata abbastanza naturale. Mi sono offerta di essere vaccinata e sono stata selezionata fra i primi come simbolo, per dire di fidarsi e credere in questa scelta. Credo sia un esempio per gli altri operatori sanitari, ma anche per tutta la popolazione”. Queste le prime parole di della dott.ssa Capobianchi dopo l’iniezione ripresa da giornalisti e reporter di tutto il mondo. Immagini che, dalle prime ore di ieri mattina, stanno facendo il giro del mondo.

“Dobbiamo fidarci della scienza, non possiamo tirarci fuori. Le scelte fatte sono ponderate e prese sulla base di valutazioni scientifiche”. Poi a Sky, ha proseguito: “Il fatto di essere arrivati con un vaccino in un tempo che non supera nemmeno un anno è per il mondo intero, per la scienza e per la medicina è un progresso enorme, che era inatteso. Penso che noi tutti dobbiamo cogliere questa opportunità salutarla con grandissima gratitudine, con grandissimo riconoscimento. Al momento è il presidio più efficace e più promettente per combattere e per arginare la diffusione di questa infezione. Il messaggio è di fiducia e di invito a condividere questa scelta perchè è una scelta di consapevolezza e una scelta di fiducia”. E sulla sicurezza: “I vaccini sono stati testati e approvati dalle nostre agenzie regolatorie non vi vedo motivo di preoccupazione. Vedo molta preoccupazione invece nell’evoluzione naturale dell’infezione per cui penso che tutti dobbiamo abbracciare questa scelta, farla, sostenerla e diffonderla all’interno della cerchia dei nostri contatti”.

Oltre alla dott.ssa Capobianchi, nella prima sessione di vaccini somministrati ieri mattina, vi erano anche l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore sociosanitario Omar Altobelli. Tre figure tra loro diverse ma accomunate dal costante impegno nella lotta contro il virus in ogni sua forma.

Dopo la simbolica sessione inaugurale di vaccini, le dosi sono state distribuite nei centri prescelti i tutta Italia e sono state somministrate al personale selezionato.

In Campania, ad esempio, le dosi sono state distribuite nelle sette postazioni allestite in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno).

“È iniziata una giornata simbolicamente importante per la lotta al Covid-19. Con l’arrivo presso il punto di smistamento dell’Ospedale del Mare delle prime dosi destinate alla Campania, è partita la campagna vaccinale (Pfizer/BionTech), il ‘V-Day’, nella nostra regione”, ha scritto ieri il governatore della Campania, De Luca, sul suo profilo Facebook ufficiale.

Una giornata indimenticabile, dicevamo in apertura, di cui la dott.ssa Capobianchi è, di certo, il simbolo. “Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita – ha inoltre dichiarato la dott.ssa ai giornalisti presenti presso il presidio – Spero che questo privilegio sia esteso presto a tutti.” E riguardo la lotta al Covid19 ha aggiunto: “Non dobbiamo ancora cantare vittoria”.

Un simbolo, un esempio forte e vigoroso per tutti noi da seguire per spezzare la catena dei contagi e archiviare, sul serio, questo difficile periodo storico.

CHI E’ MARIA ROSARIA CAPOBIANCHI

La dottoressa Capobianchi, classe 1953, ha sessantasette anni e dirige il laboratorio di Virologia dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, l’ospedale della capitale punto di riferimento nella lotta contro il coronavirus dalle prime fasi dell’epidemia. È stata lei con il suo team a isolare, tra i primi ricercatori al mondo, il coronavirus Sars-CoV-2 responsabile della pandemia. Era l’inizio di febbraio e la pandemia era solo all’inizio in Europa e in Italia, ma già lo Spallanzani, dopo aver gestito il caso dei due cittadini cinesi ricoverati nell’istituto, era impegnato non solo nelle cure ma soprattutto nella ricerca e nella compilazioni di protocolli sanitari, grazie all’esperienza di medici e ricercatori che sono stati in questi anni in prima fila in mezzo mondo per studiare e arginare le epidemie più gravi, dall’Hiv all’Ebola.

LA ROAD MAP DEI VACCINI

L’Italia avrà 40,4 milioni di dosi Astra Zeneca, 26,9 milioni Pfizer/Biontech, 50,8 milioni Johnson&Johnson, 40,4 milioni Sanofi/GSK, 30,9 milioni Curevac, 10,8 milioni Moderna. “Le tempistiche e le cifre riportate – specifica il piano strategico del ministero – pari al 13,46% delle dosi acquisite a livello europeo, potranno essere soggette a variazioni in funzione dei processi di autorizzazione e assegnazione delle dosi”.

Le dosi di vaccino a disposizione dell’Italia da qui sino al secondo trimestre 2021 saranno 202,5 milioni: 28,2 milioni nel primo trimestre 2021, 57,2 milioni nel secondo trimestre, 53,8 milioni nel terzo trimestre, 14,8 milioni nel quarto trimestre. Per il 2022 le dosi saranno 28,2 milioni nel primo trimestre e 20,1 milioni nel secondo trimestre.

Nella fase iniziale di disponibilità limitata di vaccini contro Covid-19, il ministero ha identificato delle categorie da vaccinare in via prioritaria: operatori sanitari e sociosanitari; residenti e personale delle Rsa, persone in età avanzata e/o con comorbidità cronica.

Secondo una stima contenuta nel piano strategico sono 1,4 milioni gli operatori sanitari e sociosanitari, sono 570mila coloro che lavorano o sono ospiti di Rsa, sono 4,4 milioni gli anziani con oltre 80 anni, sono 13,4 milioni le persone dai 60 ai 79 anni, sono 7,4 milioni le persone con almeno una comorbidità.

Con l’aumento delle dosi di vaccino si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazioni, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali: insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità.